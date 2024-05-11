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Sadettin Saran aday olmaktan vazgeçti! Ali Koç yeniden aday olacak

Sadettin Saran aday olmaktan vazgeçti! Ali Koç yeniden aday olacak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Saadettin Saran ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında bir dönem daha aday olma kararını açıkladı. Saran'ın da Koç lehine çekilme kararı aldığı öğrenildi.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Saadetin Saran ile yaptığı görüşmenin ardından son kararını verdi. Daha önce adaylığı konusunda kesin bir karar veremeyen Ali Koç, Sadettin Saran ile yaptığı görüşmenin ardından 1 dönem daha aday olma kararı aldı.

Saran, Koç lehine çekildi

Sadettin Saran da Ali Koç lehine çekilme kararı aldı. Ali Koç, seçim çalışmaları kapsamında gelecek haftadan itibaren Anadolu'daki derneklerde, kongre üyeleriyle bir araya gelerek programlara katılacak.

Basın açıklaması bekleniyor

Ali Koç ile Sadettin Saran'ın kısa süre içerisinde basın açıklaması yapması bekleniyor.

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