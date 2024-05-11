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1. Lig'de play-off hattı ve düşen son takım belli oldu!

1. Lig'de play-off hattı ve düşen son takım belli oldu!

Trendyol 1. Lig'de 34. hafta maçlarının sona ermesinin ardından sezon tamamlandı. Play-off hattı ve düşen son takım da belli oldu.

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Trendyol 1. Lig'de 34. hafta maçlarının sona ermesinin ardından sezon tamamlandı.

SAKARYASPOR PLAY-OFF FİNALİNDE

Sakaryaspor ligi 3. bitirerek play-off finali oynamaya hak kazandı. Bodrumspor, Ahlatçı Çorum FK, Kocaelispor ve Boluspor ise play-off'ta Sakaryaspor'a rakip olmak için mücadele edecek.

Play-off Eşleşmeleri:

Bodrumspor - Boluspor
Çorum FK - Kocaelispor

Play-off eşleşmesi tek maç usulüne göre oynanacak. Ev sahipleri Bodrumspor ve Çorum olacak. İki eşleşmenin galipleri playoff yarı finaline yükselecek.

TUZLASPOR KÜME DÜŞTÜ

Altay ve Giresunspor'un ardından Tuzlaspor, 1. Lig'e veda eden 3. ve son takım oldu.

34. HAFTANIN SONUÇLARI:

Kocaelispor 0-2 Sakaryaspor
Göztepe 1-1 Bodrum FK
Boluspor 1-1 Ahlatcı Çorum FK
Adanaspor 1-0 Bandırmaspor
Erzurumspor 0-4 Eyüpspor
Şanlıurfaspor 2-0 Manisa FK
Tuzlaspor 1-1 Gençlerbirliği

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