Taha Hüseyin Karagöz troll mü gazeteci mi? Bahar Feyzan, Ece Üner, Yılmaz Özdil kime kızıyor?

Gazeteci Hadi Özışık, CHP Genel Başkanı Özgür Özel-Taha Hüseyin Karagöz görüşmesine yönelik tepkileri değerlendirdi.

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Taha Hüseyin Karagöz ile Özgür Özel görüşmesi, Ece Üner, Fatih Altaylı, Bahar Feyzan, Yılmaz Özdil ve bir çok muhalif ismi çılgına çevirdi.

Peki aslında bu isimler kime kızıyor? CHP lideri Özgür Özel'e mi yoksa Taha Hüseyin Karagöz'e mi? Ekrem İmamoğlu'nun destekçileri bu konuda ne düşünüyor? Hadi Özışık'ın analizi...

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