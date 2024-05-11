Peugeot hafif ticari araçları yeniledi Yeni Partner Van 913 bin 500 liradan satışta

PEUGEOT, yeni nesil hafif ticari araç ürün gamını Türkiye'de satışa sundu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, PEUGEOT, hafif ticari araç ürün gamını yeniledi. Yenilenen tasarımları, yeni nesil akıllı donanımları ve sınıfının en iddialı kargo alanlarıyla yeni Rifter, Partner Van, Boxer Van, Expert Van ve Expert Traveller modelleri Türkiye'de satışa sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PEUGEOT Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu PEUGEOT'nun 2023 yılını hafif ticari araçta iki yerli üreticinin ardından 3'üncü sırada tamamladığını söyledi

Reyhanoğlu, hafif ticari araç pazarından yüzde 7,6 pay alarak, kendi toplam pazar paylarının da üzerinde pay ile hedeflerini gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Tamamen yenilenen ticari araç ürün gamlarıyla iddialı hederlerinin devam edeceğini belirten Reyhanoğlu, "Bu yıl da hafif ticari araç pazarında yüzde 7-7.6 arasında bir pay hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Reyhanoğlu, geçen seneyi 20 bin 83 adetlik hafif ticari araç satışı ile kapattıklarını ve toplam pazarın yüzde 22'sini hafif ticari araçlar oluştururken kendilerinde bu oranın yüzde 26 olarak gerçekleştiğini aktardı.

Bu oranı 2024'te de yine pazarın üzerinde olacak şekilde korumayı hedeflediklerini vurgulayan Reyhanoğlu, "PEUGEOT Türkiye olarak çıktığımız yerden inmeyi düşünmüyoruz." açıklamasında bulundu.

Bu yılki hedeflerin gerçekleşmesinde yeni Rifter ve yeni hafif ticari ailesinin büyük etkisinin olacağını vurgulayan Gülin Reyhanoğlu, şunları kaydetti:

"2024 yılı ocak-nisan ayları arasında 20 bin 900 adetlik toplam satışa ulaştık, bunun 16 bin 757 adedi binek modellerimizden, 4 bin 143 adedi de hafif ticari modellerimizden geldi. İlk 4 aylık dönemde toplam pazardaki sıralamamızı korumaya devam ediyoruz. Hafif ticari araç pazarında geçen yıl ulaştığımız yüzde 7,6'lık pazar payımızı 2024 sonunda korumayı ve daha da üzerine çıkmayı hedefliyoruz.

Bu yıl binek modellerimiz için başlattığımız elektrikli atağı, ardından ilerleyen dönemde hafif ticari araç modellerimiz ile devam edecek. 11 bin 86 adetlik satışımız ile Rifter modelimiz geçtiğimiz yıl toplam hafif ticari araç satışımızın yarısından fazlasını oluşturdu ve yılı segmentinin lideri olarak tamamladı. Bu yıl da yeni Rifter ile satışlarımızın içerisindeki oranı daha da artırmak istiyoruz."

Yeni Partner Van 913 bin 500 liradan satışta

PEUGEOT'nun hafif ticari araç modeli Partner Van, Comfort donanımı, Van gövde tipi ve uzun şasisiyle 913 bin 500 liradan satışa sunuldu.

Markanın günlük kullanıma uygun yapısıyla dikkat çeken modeli yeni Rifter ise Allure ve GT donanım seçenekleri ile 1.2 milyon liradan başlayan fiyatıyla PEUGEOT bayilerinde yerini aldı. Her iki model de hem manuel hem de otomatik şanzıman seçenekleriyle sunuluyor.

Markanın E segmentindeki ticari araç modellerinden Boxer Van da iki farklı yükleme hacmi ve otomatik şanzıman seçeneğiyle 1 milyon 270 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Markanın orta boy ticari aracı olan Expert ise Van gövde tipi ve iki farklı uzunluk seçeneğiyle bayilerde yerini aldı. 1 milyon 58 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan yeni Expert Van, Euro 6.4 normlarına uygun dizel motor seçeneklerine sahip.

Markanın yolcu taşımacılığı için geliştirdiği Expert Traveller modeli de Allure donanım seviyesi ve 8+1 oturma düzeniyle 1 milyon 650 bin 500 liralık fiyat etiketiyle satışa sunuldu.