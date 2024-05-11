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Fenerbahçe'de gelecek sezon düşünülmeyen futbolcular belirlendi

Fenerbahçe'de gelecek sezon düşünülmeyen futbolcular belirlendi

Fenerbahçe'de gelecek sezon ayrılması beklenen isimler belli olmaya başladı. Sarı-lacivertlilerin futbol oluşumu, başkanlık seçimine rağmen takımla ilgili ön değerlendirme raporunu hazırladı.

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Böylece yeni sezonda takviye yapılması gereken bölgeler ve takımda yer almayacak isimler belirlendi.

Gönderilmesi gündemde olan ilk isim 1. kaptan Edin Dzeko... Dzeko’nun bir yıl daha kontratı olmasına rağmen Suudi Arabistan’dan iyi bir teklif aldığı öğrenildi. Boşnak yıldız bunu değerlendirmek isterse izin verilmesi kararı alındı.

Yolların ayrılması yönünde tavsiye raporu çıkan ikinci isim kaptanlardan Mert Hakan Yandaş. Sürekli sakatlık sıkıntısı yaşayan 30 yaşındaki futbolcunun kontratının uzatılması beklenmiyor

Fenerbahçe’deki Serdar Aziz dönemi de bitebilir. Bu oyuncuyu devre arası Al-Wasl istemişti. Serdar’ın 1 yıl daha kontratı bulunuyor ancak teklif gelmesi halinde ona da izin verilecek.

Atletico Madrid’den kiralanan Çağlar Söyüncü’nün de bonservisi alınmayacak. (Kaynak: Sözcü)

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