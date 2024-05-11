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Fenerbahçe ile görüşen Jose Mourinho'nun istediği yıllık ücret belli oldu

Fenerbahçe ile görüşen Jose Mourinho'nun istediği yıllık ücret belli oldu

Reklam çekimi için İstanbul'a gelen Jose Mourinho'nun Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve başkan adaylarından Saadettin Saran ile görüşme yaptığı açıklandı.

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Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Fenerbahçe’de yeni başkanın belli olacağı kongre öncesi mevcut başkan Ali Koç ve başkan adaylarından Saadettin Saran ile görüştü.

Fenerbahçe’de yeni başkanın belli olacağı kongre öncesinde teknik direktör arayışında bulunan başkan adayları deneyimli çalıştırıcı Mourinho ile şartları konuştu.

Yıllık 12 milyon euro ekibine 3 milyon euro

Mourinho'nun yıllık 12 milyon euro maaş istediği belirtilirken, ekibi için de 3 milyon euro talep ettiği öğrenildi.

Ali Koç'un ardından başkan adaylarından Saran’ın da Portekizli teknik adamla görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Kariyerindeki en son adresi Roma olan Mourinho'nun kısa süre önce yaptığı açıklamada futbolu özlediğini ve güzel antrenman tesislerine sahip herhangi bir takımda görev yapabileceğini duyurdu.

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