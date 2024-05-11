BIST 10.219
DOLAR 32,21
EURO 34,86
ALTIN 2.444,47
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Türk yapımı bir oyun daha Steam'e geliyor Despot Zombie oyunun konusu ne?

Türk yapımı bir oyun daha Steam'e geliyor Despot Zombie oyunun konusu ne?

Oyun dünyasında heyecanla beklenen Despot Zombie, MoonStar Games tarafından geliştirilen ve yakın zamanda oyuncularla buluşacak olan bir başyapıt olarak tanımlandı.

Abone ol

Steam'de yayınlanmak üzere bir Türk yapımının geliştirildiği ortaya çıktı. Despot Zombie olarak adlandırılan oyunun konusu ve karakterleri de belli oldu.

Bu zombi temalı üçüncü şahıs nişancı oyununun, kıyamet sonrası bir dünyada geçtiği ve oyuncuların kararlarının hikayenin akışını derinden etkilediği belirtildi.

OYUNUN KONUSU NE?

Oyunun kahramanı olan Kurt’un salgın hastalığına karşı doğal bir bağışıklığa sahip ve beynine yerleştirilen deneysel bir yapay zeka çipi ile insanlığın kaderini omuzlarında taşıdığı aktarıldı.

Despot Zombie’de oyuncular, stratejik düşünme ve hızlı reflekslerini kullanarak, durmaksızın gelen zombi ordularına karşı mücadele edecek.

Her seçim, Kurt’un yolculuğunu ve karşılaştığı engelleri şekillendirecek.

CESARET VE BECERİ

Oyun süresince elde edilecek çeşitli silahlar ve yeteneklerle donatılan oyuncular, bu amansız savaşta hayatta kalma mücadelesi verecekler.

Steam’de yerini almak üzere olan Despot Zombie, tüm oyuncuları cesaret ve becerilerini sınayacak bir maceraya davet edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Meteoroloji saat verip uyardı! Çok kuvvetli olacak
Meteoroloji saat verip uyardı! Çok kuvvetli olacak
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Maliye şimdi de POS cihazlarıyla yapılan tahsilatları radarına aldı
Maliye şimdi de POS cihazlarıyla yapılan tahsilatları radarına aldı
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
İsrail'in Eurovision'dan neden men edilmediği ortaya çıktı
İsrail'in Eurovision'dan neden men edilmediği ortaya çıktı
DASK Poliçesi, Akbank Mobil üzerinden yapılabilecek
DASK Poliçesi, Akbank Mobil üzerinden yapılabilecek
Malatya'da deprem oldu! AFAD şiddetini açıkladı
Malatya'da deprem oldu! AFAD şiddetini açıkladı
Kamu İhale Kurulu Başkanlığına yeniden o isim atandı
Kamu İhale Kurulu Başkanlığına yeniden o isim atandı
Bakan Alparslan Bayraktar, TPAO'ya 150 personel alınacağını duyurdu
Bakan Alparslan Bayraktar, TPAO'ya 150 personel alınacağını duyurdu
Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın babası hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın babası hayatını kaybetti
MediaMarkt 2024 yılı stratejisini ve yatırım planlarını açıkladı
MediaMarkt 2024 yılı stratejisini ve yatırım planlarını açıkladı
Ahmet Hakan'dan bomba Özgür Özel yazısı!
Ahmet Hakan'dan bomba Özgür Özel yazısı!