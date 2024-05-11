Alfa Romeo'nun özel serisi Türkiye'de satışa sunuldu

Seride, siyah tavanla zenginleştirilen iki tonlu tasarım, gövde rengindeki body kiti, aynalara eklenen İtalya bayrağı detayları ve iç mekan tasarımı yer alıyor

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lfa Romeo'nun ilk global özel serisi 'Tributo Italiano', Türkiye'de Tonale modeliyle satışa sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de satışa sunulan Tonale modelde, siyah tavanla zenginleştirilen iki tonlu tasarım, gövde rengindeki body kiti, aynalara eklenen İtalya bayrağı detayları ve iç mekan tasarımı yer alıyor.

Modelin en üst versiyonu olarak konumlanan Tributo Italiano, İtalya bayrağı renkleri Rosso Alfa (Alfa kırmızısı), Verde Montreal (Montreal yeşili) ve Bianco Alfa (Alfa buz beyazı) renk seçenekleriyle ve siyah tavan opsiyonuyla satışa sunuldu.

Seride 'V' şeklindeki ön ızgara, bu versiyona özel olarak koyu miron renkte tasarlanmış olmasıyla öne çıkıyor. Seride 20 inç olan alaşım jantlar, sportif havayı pekiştiren kırmızı Brembo fren kaliperleriyle tamamlanıyor.

Tüm seride ve bu kez Tonale'de ilk defa yer alan ana gövdeyle aynı renkteki alt gövde setleri, ön ve arka tampon yan ekleri, davlumbazlar ve yan marşpiyeler dikkati çekici özellikler arasında yer alıyor.

Alt koruma plakası, mat Dark Miron yan ve ön paneller, adaptif Full-LED Matrix farlar ve Q4 Plug-In Hybrid versiyonunda krom kaplamalı çift egzoz boruları tasarımı tamamlıyor. Özel serinin sportif ruhu, iç mekan tasarımında da kendini gösteriyor. Dikkat çeken yeni siyah deri spor koltuklar, kırmızı renk detaylarıyla estetik bir görünüm sunuyor.

Kabin içinde sürüş deneyimini zenginleştiren bir dizi özellikle donatılan seride, çift bölgeli klima sistemi, alüminyum vites değiştirme kulakçıklarına sahip ısıtmalı direksiyon simidi, araç içindeki ortam aydınlatması ve sofistike bilgi-eğlence sistemi mevcut.

Tonale Tributo Italiano 7 ileri TCT otomatik şanzımanla kombinlenen 160 HP'lik 1.5 litre 160 HP'lik hibrit motor seçeneğinin yanında 130 HP'lik, 1.6 litrelik dizel motor ve 1.3 litrelik 280 HP Q4 Plug-In Hybrid e-AWD (şarj edilebilir-dört tekerlekten çekişli hibrit) motor seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

Sürüş koşullarına anında uyum sağlayabilen DSV (Çift Kademeli Valf) seride standart olarak sunuluyor.

Seride, Seviye 2 otonom sürüş için gelişmiş ADAS sistemleri, aracın çevresini 360 derece gösteren yüksek çözünürlüklü kameralar, yorgunluk uyarısı, tabela ve yol işareti algılama sistemi, şerit takip asistanı, kör nokta ve arka çapraz trafik uyarısı, yan sensörler ve elektrokromik aynalar bulunuyor.