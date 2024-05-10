Milli tekvandocu Enbiya Taha Biçer Avrupa Şampiyonu

Milli tekvandocu Enbiya Taha Biçer, Avrupa Şampiyonası'nda erkekler 87 kiloda finalde Norveç'ten Richard Andre Ordemann'ı yenerek altın madalya kazandı.Abone ol
Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda bir sporcumuz daha altın madalya kazandı.
Başkent Belgrad'da devam eden organizasyonun ikinci gününde, erkekler 87 kiloda Enbiya Taha Biçer, yarı finalde Yunanistan'dan Vasileios Tholiotis'i yenerek finale yükseldi.
Zorlanmadan şampiyon oldu
Final müsabakasında ise Enbiya Taha Biçer, Norveç'ten Richard Andre Ordemann'ı rahat bir şekilde yenerek altın madalyaya ulaştı.