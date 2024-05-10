Kylian Mbappe ayrılığı resmen açıkladı

Fransız yıldız futbolcu Kylian Mbappe, Paris Saint Germain'den sezon sonunda ayrılacağını açıkladı.

Abone ol

Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe, sözleşmesinin sona ermesiyle sezon sonu takımdan ayrılacağını yayınladığı bir videoyla açıkladı.

Yıldız oyuncu yaptığı açıklamada, "Ülkemden ayrılacağımı açıklamanın bu kadar zor olacağını tahmin edemezdim ancak 7 yılın ardından yeni bir meydan okumaya ihtiyacım olduğunu hissediyorum." dedi.

Fransız yıldızın yeni adresinin Real Madrid olması bekleniyor.

PSG'nin Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Dortmund'a elenmesinin arından açıklamayı yapan Mbappe, Pazar günü son kez PSG taraftarlarının önüne çıkacak.

Bu sezon şampiyon oldukları Ligue 1'de 28 maça çıkan 25 yaşındaki yıldız, 26 gol atıp 7 asist yaptı.

31 Ağustos 2017 yılından bu yana PSG forması giyen Mbappe, 306 maça 255 gol atıp 108 asist yaparken 6 kez lig şampiyonluğu, 3 kez Fransa Kupası, 2 kez Fransa Lig Kupası ve 3 kez Fransa Süper Kupası kazanmayı başardı.