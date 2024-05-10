İsrail'in saldırı için yapacağı ABD oyunu deşifre oldu!

İsrail'in oyunu ortaya çıktı. Refah'a düzenleyeceği operasyonla ABD'nin tepkisini çekmekten korkan İsrail'in, Refah'ın bölgelerinde daha küçük operasyonlar planladığı iddia edildi.

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Aylardır Gazze'de on binlerce insanı katlederek bütün savaş ve insanlık suçlarını işleyen İsrail'in yeni oyunu deşifre oldu. Mısırlı bir yetkili, İsrail'in Refah'ta katliam yapmak için ABD'ye oynayacağı oyunu ifşa etti.

Mısırlı bir yetkilinin açıklamalarına göre, ABD'nin Refah'a düzenlenecek bir saldırıya tepki göstereceğini açıklamasının ardından Binyamin Netanyahu hükümeti yeni bir plan yaptı. İddiaya göre, İsrail Refah’a tek bir kapsamlı operasyon yaparak ABD'nin tepkisini çekmek ve desteğini kaybetmek yerine farklı bölgelerde daha küçük operasyonlar düzenleyecek.

İsrail'in bu şekilde ABD’nin tepkisini çekmeden ve ABD ile ilişkileri bozmadan Refah’a müdahale edeceği belirtiliyor.

ABD SAATLER ÖNCE UYARMIŞTI

ABD, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah'a olası büyük ölçekli askeri operasyonun, İsrail'in dünyadaki konumunu daha da zayıflatacağını ve bölgedeki müttefikleriyle arasını açabileceğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Washington'daki günlük basın toplantısında, İsrail'in Refah'a olası büyük ölçekli askeri operasyonuna ve Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik, saldırının başlaması durumunda İsrail'in dünyadaki konumunun zayıflayacağını ve ABD yönetimiyle ilişkilerin bu durumdan kötü etkileyeceği uyarısında bulunmuştu.