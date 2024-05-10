BIST 10.324
DOLAR 32,21
EURO 34,73
ALTIN 2.450,80
HABER /  DÜNYA

Yolcu otobüsü nehre düştü! 4 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yolcu otobüsü nehre düştü! 4 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Rus haber ajansı Tass'a göre, kent merkezinde seyir halindeki otobüs Moyka Nehri'ne düştü.

Kazada yaklaşık 20 kişinin bulunduğu otobüsteki 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı. Kaza yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, soruşturma başlatılan kazanın nedeninin araştırıldığı bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli bir araya geldi
Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri 13 Mayıs'ta belli olacak
Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri 13 Mayıs'ta belli olacak
DGS başvuruları başladı: DGS başvuru ücreti ne kadar?
DGS başvuruları başladı: DGS başvuru ücreti ne kadar?
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Kocaeli'de 7 yıl önce kaybolan kadını öldürdükleri iddiasıyla 26 kişi yakalandı
Kocaeli'de 7 yıl önce kaybolan kadını öldürdükleri iddiasıyla 26 kişi yakalandı
Öğretmene şiddete ceza artıyor! Bakan Tekin duyurdu 'Caydırıcı tedbirler alacağız'
Öğretmene şiddete ceza artıyor! Bakan Tekin duyurdu 'Caydırıcı tedbirler alacağız'
Altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?
Gazze'nin Refah kentinde El Kassam Tugayları ile İsrail askerleri şiddetli çatışmalar çıktı
Gazze'nin Refah kentinde El Kassam Tugayları ile İsrail askerleri şiddetli çatışmalar çıktı
AK Partili Özlem Zengin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘troll hesap’ raporu sundu
AK Partili Özlem Zengin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘troll hesap’ raporu sundu
İstanbul'da ekmeğe zam geldi! İşte 200 gram ekmeğin yeni fiyatı
İstanbul'da ekmeğe zam geldi! İşte 200 gram ekmeğin yeni fiyatı
Binance'den 21 milyon TL değerinde ödül kampanyası
Binance'den 21 milyon TL değerinde ödül kampanyası
Honda'dan City modeline özel kampanya
Honda'dan City modeline özel kampanya