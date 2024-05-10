BIST 10.342
DOLAR 32,23
EURO 34,77
ALTIN 2.458,08
HABER /  EKONOMİ

Altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

Güvenli liman altında hareketlilik sürüyor. Gram altında bugün yükseliş var. Yatırımcı alım yapılır mı diye merak ederken, piyasa uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi.

Abone ol

Dün, altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 2 bin 433 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne yükselişle başladı ve 2 bin 460 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 4 bin 40 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 110 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı 2 bin 370 dolardan işlem görüyor.

İslam Memiş'ten yatırımcıya uyarı

Altın fiyatlarına ilişkin İslam Memiş'ten de önemli açıklamalar geldi. "Onsu takip eden gram altın var." diyen Memiş şunları kaydetti:

"Gram altın yatırımcısı ons altını takip etmeye devam edecek. Ons altın nereye gram altın oraya. Dolar TL kurunda bir hareketlilik olmadığı için haliyle ons altını takip edeceğiz. Ons altında gerileme gram altında cılız gerilemeye neden oluyor."

"Altın fiyatları hazır bu kadar gerilemişken bunları alım fırsatına çevirmek lazım. Bundan sonraki süreçlerde ana trendin yukarı yönlü olduğunu bilmek gerekiyor."

ÖNCEKİ HABERLER
Gazze'nin Refah kentinde El Kassam Tugayları ile İsrail askerleri şiddetli çatışmalar çıktı
Gazze'nin Refah kentinde El Kassam Tugayları ile İsrail askerleri şiddetli çatışmalar çıktı
AK Partili Özlem Zengin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘troll hesap’ raporu sundu
AK Partili Özlem Zengin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘troll hesap’ raporu sundu
İstanbul'da ekmeğe zam geldi! İşte 200 gram ekmeğin yeni fiyatı
İstanbul'da ekmeğe zam geldi! İşte 200 gram ekmeğin yeni fiyatı
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Binance'den 21 milyon TL değerinde ödül kampanyası
Binance'den 21 milyon TL değerinde ödül kampanyası
Honda'dan City modeline özel kampanya
Honda'dan City modeline özel kampanya
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan Hilvan ve Birecik tepkisi
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan Hilvan ve Birecik tepkisi
Fırtına nedeniyle seferler iptal edildi! Yola çıkacaklar dikkat
Fırtına nedeniyle seferler iptal edildi! Yola çıkacaklar dikkat
Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması: Siyasetteki yumuşama önemli bir fırsat
Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması: Siyasetteki yumuşama önemli bir fırsat
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı
AB Temsilcisi Josep Borrell Filistin devletini tanıyacak 3 AB ülkesini açıkladı
AB Temsilcisi Josep Borrell Filistin devletini tanıyacak 3 AB ülkesini açıkladı
Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 35 milyar dolar! Kanal İstanbul finanse edilen projeler arasında mı?
Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 35 milyar dolar! Kanal İstanbul finanse edilen projeler arasında mı?