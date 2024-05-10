Altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

Güvenli liman altında hareketlilik sürüyor. Gram altında bugün yükseliş var. Yatırımcı alım yapılır mı diye merak ederken, piyasa uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi.

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Dün, altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 2 bin 433 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne yükselişle başladı ve 2 bin 460 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 4 bin 40 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 110 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı 2 bin 370 dolardan işlem görüyor.

İslam Memiş'ten yatırımcıya uyarı

Altın fiyatlarına ilişkin İslam Memiş'ten de önemli açıklamalar geldi. "Onsu takip eden gram altın var." diyen Memiş şunları kaydetti:

"Gram altın yatırımcısı ons altını takip etmeye devam edecek. Ons altın nereye gram altın oraya. Dolar TL kurunda bir hareketlilik olmadığı için haliyle ons altını takip edeceğiz. Ons altında gerileme gram altında cılız gerilemeye neden oluyor."

"Altın fiyatları hazır bu kadar gerilemişken bunları alım fırsatına çevirmek lazım. Bundan sonraki süreçlerde ana trendin yukarı yönlü olduğunu bilmek gerekiyor."