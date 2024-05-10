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AB Temsilcisi Josep Borrell Filistin devletini tanıyacak 3 AB ülkesini açıkladı

AB Temsilcisi Josep Borrell Filistin devletini tanıyacak 3 AB ülkesini açıkladı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İspanya, Malta, İrlanda ve Slovenya'nın Filistin devletini tanıyacağını söyledi.

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Borrell, İspanya'nın yerel radyolarından RNE'de dün gece geç saatlerde katıldığı yayında İspanya, İrlanda, Slovenya ve diğer AB ülkelerinin Filistin devletini tanıyacağı tarihin belli olup olmadığı sorusunu yanıtladı.

"Biliyorum çünkü bana da (Jose Manuel) Albares (İspanya Dışişleri Bakanı) söyledi. İspanya 21 Mayıs'ta Filistin'i tanıyacak." diyen Borrell, Malta, İrlanda ve Slovenya'nın da Filistin'i tanıyacağını kaydetti.

Borrell, "Belçika'nın şu anda tanımayacağını biliyorum ama yine de bu olasılık da mevcut." diye konuştu.

Filistin devletinin sınırlarıyla ilgili bir soruya ise Borrell, "Bunu kendimiz yaratacak değiliz. BM kararlarında zaten belli." cevabını verdi.

Netanyahu'ya eleştiri

Borrell "İsrail ve Filistin sorununda müzakere edilmiş ve barışçıl olan çözümleri reddedenleri eleştirmek gerektiğini" vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Tüm hayatımız boyunca böyle mi olacak? (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, barış çözümlerini eleştirmiyor, karşı çıkıyor. Uluslararası toplum Netanyahu'dan Refah'a girmemesini istedi ama bu çağrıyı dinlemedi."

Borrell, İsrail ile Hamas arasındaki savaşın dünya genelinde sonuçlarının olacağını, gerek ABD gerekse Batı dünyasındaki seçimlere de etki edeceğini kaydetti.

"Üniversitelerdeki Filistin'e destek eylemleri Batı'ya yayılacak" yorumu

Borrell ayrıca üniversite öğrencilerinin başlattığı Filistin'e destek eylemlerinin tüm Batı dünyasına yayılacağını savundu.

Bir süredir gündemdeydi

İspanya'nın öncülük ettiği ve lobi çalışmaları yürüttüğü Filistin devletinin tanınması girişimine İrlanda, Slovenya, Malta ve Norveç'in destek verdiği biliniyor.

Filistin devletini halihazırda Bulgaristan, Polonya, Çekya, Romanya, Slovakya, Macaristan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsveç olmak üzere 8 AB üyesi tanıyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de bazı AB ülkelerinin Filistin'i resmi olarak tanımasını beklediğini ifade etmişti.

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