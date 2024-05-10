Suriye ve Irak'ta 17 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu ile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 17 terörist etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyi ve Suriye'de toplam 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.