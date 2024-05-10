BIST 10.329
DOLAR 32,22
EURO 34,75
ALTIN 2.457,71
HABER /  GÜNCEL

Suriye ve Irak'ta 17 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye ve Irak'ta 17 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu ile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyi ve Suriye'de toplam 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Fidan, BAE Devlet Başkanı Zayed Al Nahyan ile görüştü
Bakan Fidan, BAE Devlet Başkanı Zayed Al Nahyan ile görüştü
Fiat'ın Egea'da mayıs ayı kampanyası 250 bin TL'ye 12 ay sıfır faizli kredi
Fiat'ın Egea'da mayıs ayı kampanyası 250 bin TL'ye 12 ay sıfır faizli kredi
Bakan İbrahim Yumaklı duyurdu! Hesaplarınızı kontrol edin, paralar yatıyor
Bakan İbrahim Yumaklı duyurdu! Hesaplarınızı kontrol edin, paralar yatıyor
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Soykırımcı İsrail Eurovision şarkı yarışmasında protestolar eşliğinde finale kaldı
Soykırımcı İsrail Eurovision şarkı yarışmasında protestolar eşliğinde finale kaldı
TÜİK açıkladı: İnşaat maliyetleri yüzde 70 arttı
TÜİK açıkladı: İnşaat maliyetleri yüzde 70 arttı
İkinci el otoda duraklama devri: Satışlar durdu fiyatlar düşmedi
İkinci el otoda duraklama devri: Satışlar durdu fiyatlar düşmedi
Öğretmen adaylarının mülakatlarında sıkı tedbirler uygulanacak
Öğretmen adaylarının mülakatlarında sıkı tedbirler uygulanacak
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi
Sarunas Jasikevicius şeytanın bacağını kırma peşinde
Sarunas Jasikevicius şeytanın bacağını kırma peşinde
AKOM'dan İstanbul için sağanak ve fırtına uyarısı
AKOM'dan İstanbul için sağanak ve fırtına uyarısı
Mehmet Şimşek kamuda tasarruf paketinin açıklanacağı tarihi verdi
Mehmet Şimşek kamuda tasarruf paketinin açıklanacağı tarihi verdi