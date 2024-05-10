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Bakan Fidan, BAE Devlet Başkanı Zayed Al Nahyan ile görüştü

Bakan Fidan, BAE Devlet Başkanı Zayed Al Nahyan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştü.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) temaslarını sürdürüyor.

Bakan Fidan, başkent Abu Dabi’deki Al-Shati Sarayı'nda BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile BAE arasında çeşitli alanlarda iş birliğinin geliştirilmesinin yolları ele alındı. Ayrıca Orta Doğu'daki durum, Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanması ve bölgeye insani yardım girişine yönelik yürütülen bölgesel ve uluslararası çabalar masaya yatırıldı. Görüşmede, iki devletli çözüm temelinde kalıcı ve adil bir barışın sağlanmasına yönelik uluslararası toplumun sorumluluk üstlenmesinin önemi vurgulandı.

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