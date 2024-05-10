İkinci el otoda duraklama devri: Satışlar durdu fiyatlar düşmedi

Geçen yıl bu zamanlarda hareketlilik gösteren ikinci el otomobil piyasası bugün durma noktasına geldi. Satışlar dururken, ilan sitelerindeki araç sayısı artış gösteriyor. Araç sahipleri, satış yapabilmek için eski usul cam ilanlarına yöneliyor. Tüm bunlara rağmense piyasada bir fiyat düşüklüğü beklenmiyor.

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Geçtiğimiz yıl sıfır otomobil erişim zorlukları ve yatırım aracı olarak görülmesi nedeniyle tavan yapan ikinci el otomobil piyasası, bugün yüksek mevduat faizleri ve kredi maliyetleri nedeniyle büyük bir durgunluk yaşıyor. Satıcıların büyük bir bölümü, yüksek getiri sağlayan mevduat hesaplarına yönelirken, alıcılar ise yüksek faiz oranları sebebiyle geri adım atıyor.

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Geçen yıl ikinci el otomobil piyasasının sınırları zorlayan hareketliliği, bugün yerini durgun bir döneme bıraktı. Popüler araç ilan sitelerindeki verilere göre, Nisan ayında 750 bin olan ilan sayısı bugün itibarıyla 1 milyona yaklaştı. Ancak satış süreleri, yılbaşından önceki ortalama 15 günden 2 aya kadar yükseldi.

Yüksek mevduat faizleri, hem otomobil sahiplerini hem de potansiyel alıcıları etkiliyor. Araç sahipleri, paralarını daha yüksek getiri sağlayan mevduat hesaplarında değerlendirme eğiliminde. Bu durum, ikinci el otomobil piyasasında likiditenin azalmasına yol açıyor.

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Sıfır otomobil fiyatlarındaki dönemsel düşüşler ve kampanyalar, ikinci el piyasasındaki satışları daha da yavaşlattı. Özellikle sıfır araç girişlerinin artması ve uygun fiyatlı kampanyalar, ikinci eldeki talebi olumsuz yönde etkiledi.

Geçtiğimiz yıl sıfır araç fiyatlarını bile geçen ikinci el araç fiyatları, alınan tedbirler ve yasaklarla geriledi.

Sıfır araç girişinin artması ve kampanyalarla birlikte ise ikinci elde satışlar yeni yılda durma noktasına geldi. Buna rağmen fiyatlarda yüksek bir düşüş beklenmiyor. Geçmişte olduğu gibi fahiş şekilde bir artış yaşanmasa da düzenli şekilde aylık yüzde 3 ila 5 oranında artmaya devam ediyor.

Uzmanlara göre sıfır otomobil pazarındaki düşük fiyatla satılan 2023 model araçlar tükendiğinde, yüksek fiyatlı 2024 modele ulaşamayanlar, ikinci eli daha hareketli hale getirecek.

İkinci el piyasasında satışlar yavaşladıkça, araç sahipleri daha geleneksel satış yöntemlerine yöneliyor. Cam ilanları, yüksek ilan siteleri maliyetleri ve alıcılarla doğrudan temas kurma isteği sebebiyle tekrar popüler hale geldi.