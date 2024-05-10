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TÜİK'ten Mart ayı istatistiği: 3 milyon 57 bin kişi işsiz

TÜİK'ten Mart ayı istatistiği: 3 milyon 57 bin kişi işsiz

TÜİK'e göre, işsiz sayısı 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 19 bin kişi azalarak 3 milyon 57 bin kişi oldu.

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Türkiye'de işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 geriledi. İşsiz sayısı 3 milyon 57 bin kişi olarak gerçekleşti. Genç işsizlik oranı da yüzde 0,4 düşüşle yüzde 15,1 olarak açıklandı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 19 bin kişi azalarak 3 milyon 57 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8 iken kadınlarda yüzde 12,0 olarak tahmin edildi. Şubat ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşmişti.

Türkiye'de işsizlik oranı şubat ayında düştü: Genç nüfusta azalış sürüyor İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi bir önceki aya göre 0,3 saat artarak 43,8 saat olarak gerçekleşti.

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