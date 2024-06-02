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YSK Başkanı Ahmet Yener: Yayın yasağı kalktı

YSK Başkanı Ahmet Yener: Yayın yasağı kalktı

YSK Başkanı Ahmet Yener, 3 ilçe ve 4 beldede yenilenen yerel seçimlerle ilgili yayın yasağının kaldırıldığını duyurdu. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde bazı bölgelerde seçimlerin 2 Haziran'da yenilenmesine karar verilmişti. Bugün yapılan seçimler için belirlenen yayın yasağı kalktı.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, saat 19.00 itibarıyla 3 ilçe ve 4 beldede yenilenen yerel seçimlerle ilgili yayın yasağının kaldırıldığını duyurdu. 

YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde bazı ilçe ve beldelerde seçimlerin 2 Haziran'da yapılmasına karar vermişti.

Bugün yapılan seçimlere ilişkin yayın yasağının saat 19.00 itibarıyla kalktığı belirtildi.

YSK'nin seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan ve Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran, Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar ve Aksaray'a bağlı Sağlık beldelerinde seçmenler sandık başına gitmişti.

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