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Özgür Özel: Filistin'i bütün dünyanın tanımasını bekliyoruz

Özgür Özel: Filistin'i bütün dünyanın tanımasını bekliyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin'i tanıyan ülkeleri tek tek arayıp teşekkür yazıları yolladıklarını söyledi. CHP lideri Özel, "Filistin'i bütün dünyanın tanımasını bekliyoruz. İsrail'in soykırımını lanetliyoruz." dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda "Çay Mitingi"ne katıldı.

Özel, burada yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değindi.

CHP lideri Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Filistin'i tanıyan ülkeleri tek tek arayıp teşekkür yazıları yolluyoruz. 50'ye yakın ülke tanıdı tüm dünyanın tanımasını bekliyoruz. Zulüm dursun diyoruz İsrail'in katliamlarını soykırımını bir kez de Rize'den lanetliyoruz.

Milletin gündeminde olmayan hiçbir konu CHP'nin gündeminde olmayacak asla kısır çekişmelerle kimlik siyasetiyle lüzumsuz polemiklerle meşgul olmayacağız. Millet gündeminde ne varsa o bizim gündemimizde olacak. Onu konuşacağız. Sonuç alamazsak sokaklar bizimdir meydanlar bizimdir. Sizin sesinizi duyacağız, duyuracağız."

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