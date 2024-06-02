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Küçükçekmece’de çöken binanın sahibi gözaltına alındı

Küçükçekmece’de çöken binanın sahibi gözaltına alındı

Küçükçekmece’de 8 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin öldüğü çöken binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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Olay, 08.40 sıralarında Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi.

1988 yılında yapıldığı belirtilen 4 katlı bina bir anda büyük bir gürültüyle çöktü. Ekipler tarafından Mikail Atlı, Shakoura Dazz, Kemal Parahadov, Aygozel Charyewal, Charyyev Charyyev, Atacan Baltaev, Korkut Yılmaz Ayaz ve Seyitgül Babajanowa yaralı olarak kurtarılırken Dovletyar Charyyev ise ölü olarak çıkartıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "02 Haziran 2024 tarihinde saat 08:40 sularında, Küçükçekmece ilçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmesi olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında; 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup, olay yerine intikal ettirilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarının bitimine müteakip, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından görevlendirilen 3 kişilik bilirkişi ekibi kusur tespiti için incelemelerine başlayacaktır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak sucundan bina sahibi Hacı Murat Gençtürk hakkında soruşturma başlattı. Gençtürk ekipler tarafından gözaltına alındı.

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