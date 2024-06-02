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Doğum izni gündemdeyken bir gelişme daha! Masrafların bir kısmı devletten!

Doğum izni gündemdeyken bir gelişme daha! Masrafların bir kısmı devletten!

Türkiye'de doğum hızının düşmesinin ardından hükümet çalışma başlattı. 4 bakanlık harekete geçti. Doğum izninin uzatılmasının gündemde olduğu çalışmada yeni detaylar da ortaya çıktı. Çalışma kapsamında çiftlere destek ödemeleri gerçekleştirilecek.

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Türkiye İstatistik Kurumu verileri açıkladı. Türkiye'de doğurganlık hızının düşmesinin ardından hükümet harekete geçti. Çalışan anneler için 5 başlıkta yeni düzenlemeler yapılması planlanırken çalışmadaki yeni detaylar da kamuoyuna yansımaya başladı. 4 bakanlığın çalışmasıyla 30 yaşından önce iki çocuk sahibi olmaya teşvik edilecek.

Bakanlıkların ortak çalışmasına göre, çocuk sayısının arıtılması için evlilik yaşının yeniden 23-26 yaş bandına çekilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede, ilk etapta evlilik yaşı 20'li yaşların ortalarına çekilecek. Evlilik desteği artırılacak.

30 yaştan önce 2 çocuk

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, yeni evli çiftlerin 30 yaşından önce bir mümkünse iki çocuk sahibi olmaları teşvik edilecek. Bu çerçevede çalışan kadınlar kadar çalışan erkekler de teşvik edilecek ve desteklenecek.

Masrafların bir kısmı devletten

Bunun içinse kurum kreşlerinin sayısı artırılacak, annelerin işe çocuklarıyla birlikte gidip gelmesi sağlanacak. Çocukların masraflarının bir bölümü devlet tarafından karşılanacak.

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