Tayvan ve Çin arasında ateş yükseliyor: 'Güç kullanırız' tehdidi

Çin ile Tayvan arasında gerilim her geçen gün daha da zirveye tırmanıyor. Çin Savunma Bakanı Dong Jun'un bir konferansta söylediği sözler krizi tetikledi.

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Tüm dünyanın gözü, İsrail-Hamas ve Rusya-Ukrayna savaşlarındayken Asya'da da ateş yükseliyor. Çin ile Tayvan arasındaki 'bağımsızlık' krizinde gerilim her geçen gün artıyor.

Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Tayvan'la barışçıl bir şekilde "yeniden birleşmenin" Çin'in hedefi olduğunu fakat bunun sağlanamaması durumunda güç kullanılacağını söyledi.

Dong Jun, Tayvanlı ayrılıkçılar ve dış güçlerin bu sürece zarar verdiğini de belirtti.

Çinli bakan Jun'un açıklamalarına Tayvan hükümetinden jet hızında tepki geldi. Tayvan hükümeti, Dong Jun'un "provokatif ve mantık dışı" açıklamalarından derin bir üzüntü duyduklarını duyurdu.

Demokratik yollarla yönetilen ve hiçbir zaman Komünist Çin Halk Cumhuriyeti tarafından yönetilmemiş olan Tayvan, 20 Mayıs'ta yeni seçilen başkanı Lai Ching-te'yi göreve getirdi. Bu rutin demokratik geçiş Çin Komünist Partisi tarafından tepki çekti ve Çin, “cezalandırma” amacıyla ada çevresinde savaş oyunları düzenledi.

''Asla başarılı olamayacklar"

Dong, Tayvan'ın Çin için “temel meselelerin çekirdeği” olduğunu söyledi. Dong, Tayvan'ın iktidardaki Demokratik İlerleme Partisi'ni adım adım ayrılıkçılık peşinde koşmak ve Çinli kimliğini silmek için çalışmakla suçladı.

Dong, Tayvan liderlerini “fanatik açıklamalar” yapmakla suçladı. Dong, "Onlar tarihin utanç sütununa çivileneceklerdir. Çin Halk Kurtuluş Ordusu her zaman anavatanın birleşmesini savunan yıkılmaz ve güçlü bir kuvvet olmuştur ve Tayvan'ın bağımsızlığını engellemek ve bu girişimlerinde asla başarılı olmamasını sağlamak için her zaman kararlı ve güçlü bir şekilde hareket edecektir" ifadesini kullandı.