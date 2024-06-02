12 yılın ardından Türkiye'den Çin'e tarihi ziyaret!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin davetine icabetle Çin'i ziyaret edecek. Fidan'ın Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde bölgeye yaptığı ziyaretten sonra Türkiye'den en üst düzeyli ziyaret olacak.

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Yeni haftayla birlikte Türkiye'den Çin'e önemli bir ziyaret gerçekleşecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin davetine icabetle 3-5 Haziran tarihlerinde Çin'e ziyarette bulunacak.

Bakan sıfatıyla Çin'e ilk kez bir ziyaret gerçekleştirecek Fidan'ın ziyaret kapsamında Temmuz 2023'te Türkiye’yi ziyaret eden Çinli mevkidaşı Vang'ın yanı sıra Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng ile Çin Komünist Partisi Merkezi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Çın Vınçing ile de görüşmesi öngörülüyor.

Çin'de yaşayan Türk vatandaşlarıyla buluşması da planlanan Fidan'ın Pekin’deki temaslarının ardından 4-5 Haziran'da Urumçi ve Kaşgar şehirlerini ziyaret etmesi bekleniyor.

Fidan'ın Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde Nisan 2012'de bölgeye yaptığı ziyaretten sonra Türkiye’den en üst düzeyli ziyaret olacak.

Son dönemde Çin'in tüm bölgeleriyle ilişkilerini güçlendirmek için adımlar atan Türkiye, bu çerçevede Çin'deki diplomatik mevcudiyetini Pekin Büyükelçiliği, Guangcou, Şanghay ve Hong Kong Başkonsolosluklarına ilave olarak geçen yıl açtığı Çıngdu Başkonsolosluğuyla pekiştirdi.

Türkiye-Çin ikili ticaret hacminin 2023'te 48 milyar doları geçtiği ve Çin'in Türkiye'nin Asya’da birinci, dünyada üçüncü büyük ticaret ortağı olduğu bir zamanda Fidan'ın bu ülkede yapacağı temaslarda ekonomik-ticari ilişkiler önemli yer tutuyor.

Görüşmelerde ikili ticaretin daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması ile Çin'den Türkiye’ye özellikle yeni teknolojiler alanında yatırımlara dair işbirliği imkanları da ele alınacak.

Fidan'ın temaslarında Ukrayna, Gazze ve Kızıldeniz'deki gelişmelerin küresel tedarik hatlarının güvenliğini ve bazı ulaştırma koridoru projelerini olumsuz etkilediği bir dönemde Kuşak ve Yol Girişimi ile Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor Girişimi'nin uyumlaştırılması çalışmaları hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.

Enerji, sivil havacılık, turizm işbirliğinin de diğer gündem konuları arasında yer alacağı görüşmelerde tek Çin politikası izleyen Türkiye, Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği öneme vurgu yapacak.

Görüşmelerde başta Gazze olmak üzere Ukrayna ve Asya-Pasifik’teki gelişmelerin de değerlendirilmesi öngörülürken Çin ve Türkiye özellikle Filistin meselesinde benzer görüşlere sahip.

Fidan'ın Pekin'de yapacağı temaslarda Gazze’de bir an önce kalıcı ateşkes sağlanması ve iki devletli çözümün sağlanması için atılabilecek adımlar önemli yer tutacak.

Türkiye, Uygur Türklerinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve Çin'de refah ve huzur içinde yaşamalarının önemini de tüm ikili temaslarda gündeme getirecek.

Ziyaret vesilesiyle yapılacak temaslar bu konuların tekraren ele alınması bakımından önemli bir fırsat oluşturacak.