Erdoğan: LGS'ye girecek evlatlarımıza başarılar diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, LGS sınavına girecek öğrencilere başarı diledi. Erdoğan, "Her birine başarılar diliyorum, Allah zihin açıklığı versin" dedi.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Yarın LGS’ye girecek evlatlarımızın gözlerinden öpüyor, her birine başarılar diliyorum. Sınavın genç kardeşlerime ve değerli ailelerimize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Allah zihin açıklığı versin."