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Erdoğan: LGS'ye girecek evlatlarımıza başarılar diliyorum

Erdoğan: LGS'ye girecek evlatlarımıza başarılar diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, LGS sınavına girecek öğrencilere başarı diledi. Erdoğan, "Her birine başarılar diliyorum, Allah zihin açıklığı versin" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınava girecek öğrencilere başarılar diledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yarın LGS’ye girecek evlatlarımızın gözlerinden öpüyor, her birine başarılar diliyorum. Sınavın genç kardeşlerime ve değerli ailelerimize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Allah zihin açıklığı versin."

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