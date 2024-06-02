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İstanbul'da bina çöktü! Vali Davut Gül'den açıklama: 7 kişi enkazdan yaralı çıkartıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da bina çöktü! Vali Davut Gül'den açıklama: 7 kişi enkazdan yaralı çıkartıldı

İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde bir bina çöktü. Enkaz altında kalanlar olduğu belirtilirken olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları sırasında enkazdan 7 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu ifade edildi. İtfaiye Daire Başkanı bina enkazında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

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İstanbul’un Küçükçekmece ilçesindeki Kartalepe Mahallesi’nde bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yıkılan binanın enkazında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, enkazdan 7 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı. Ekiplerin enkazdaki çalışmaları sürüyor.

Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, bina enkazında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Albayrak, "Canlı olarak irtibat kurduğumuz bir kişi var. Eks diye düşündüğümüz bir kişi daha var. Onun da çalışmalarını birazdan burayı boşaltıp K9 köpekleri marifetiyle yerini belirlemeye çalışacağız." diye konuştu.

İstanbul Valisi Davut Gül, Küçükçekmece'de çöken binadan 7 kişinin enkazdan yaralı çıkarıldığını bildirdi. Enkaz altındaki 2 kişi için kurtarma çalışmaları devam ediyor. 

Öte yandan, çöken bina park halindeki araçların üzerine yıkılırken, yoldan geçen belediye otobüsünde de hasar oluştu.

Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul'da çöken binaya ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 3 katlı binanın çökmesi nedeniyle 7 kişinin yaralandığını, bunların 5'nin hastaneye nakledildiğini, 2'sinin ise tedaviye ihtiyacı olmadığını belirttiğini bildirdi.

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