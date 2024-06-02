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İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü! Olay yerinden ilk görüntüler

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü! Olay yerinden ilk görüntüler

İstanbul Küçükçekmece'de bir bina çöktü. İstanbul Valisi Davut Gül, Küçükçekmece'de çöken binadan 7 kişinin enkazdan yaralı çıkarıldığını bildirdi. Olay yerinden ilk görüntüler geldi.

İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü! Olay yerinden ilk görüntüler

Küçükçekmece'de bir bina henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü! Olay yerinden ilk görüntüler

Çöken bina park halindeki araçların üzerine yıkılırken, yoldan geçen belediye otobüsünde de hasar oluştu.

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İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü! Olay yerinden ilk görüntüler
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İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü! Olay yerinden ilk görüntüler
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