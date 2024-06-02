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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan çöken binaya ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan çöken binaya ilişkin açıklama

 İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çökmesiyle ilgili, "Ne yazık ki ülkemizde yapı ve imar denetimi konusu hala yaşamsal değil, rantsal boyutlarıyla değerlendirilmektedir." ifadesini kullandı.

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Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Küçükçekmece'de çöken binadan yaralı kurtarılanlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Bu elim hadise göstermektedir ki ülkemizde yapı ve imar denetimi konusu hala yaşamsal değil, rantsal boyutlarıyla değerlendirilmektedir. Bu vesileyle başta ilgili bakanlıklar ve yerel yönetimler olmak üzere bütün sorumluları Türkiye'nin altında kalacağı yeni bir deprem felaketi yaşanmadan, durumun hayatiliği, ivediliği ve ciddiyeti doğrultusunda tavır takınmaya davet ediyorum."

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