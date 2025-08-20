BIST 11.135
DOLAR 40,93
EURO 47,82
ALTIN 4.405,93
HABER /  POLİTİKA

Tümör tespit edildi ameliyata alındı! İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun son durumu nasıl?

Tümör tespit edildi ameliyata alındı! İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun son durumu nasıl?

Burnunda tümör tespit edilen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun başarılı bir operasyon geçirdiği ortaya çıktı. Gazeteci Saymaz, beş gün istirahat eden Dervişoğlu'nun mesaisine başladığını duyurdu.

Abone ol

Halk Tv yazarı, gazeteci İsmail Saymaz, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından bilgi paylaştı.

Hastaneye başvurdu burnunda tümör tespit edildi

Saymaz'ın aktardığına göre Dervişoğlu, geçen hafta burnundaki rahatsızlıktan ötürü hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerde burnunda tümör tespit edildi. İyi huylu olduğu belirlenen tümör, ameliyatla alındı.

Evinde beş gün istirahat eden Dervişoğlu, sağlık sürecinin ardından parti mesaisine yeniden başladı. Saymaz'ın paylaşımı şu şekilde:

"İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, geçen hafta burnundaki rahatsızlıktan ötürü hastaneye gitti. Burnunda tümör tespit edildi. İyi huylu olduğu anlaşılan bu tümör ameliyatla alındı.

Evde beş gün istirahat eden Dervişoğlu, parti mesaisine başladı. Dervişoğlu’na geçmiş olsun."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İstanbullunun vazgeçilmeziydi! İSBİKE'nin bisikletleri hurdalık alanda çürüyor!
Foto Galeri İstanbullunun vazgeçilmeziydi! İSBİKE'nin bisikletleri hurdalık alanda çürüyor! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Okul servis ücretlerine yüzde 50 zam talebi personel için de uçuk talep
Okul servis ücretlerine yüzde 50 zam talebi personel için de uçuk talep
İBB yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmıştı Mahir Gün'ün telefon notlarına ulaşıldı
İBB yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmıştı Mahir Gün'ün telefon notlarına ulaşıldı
Dolar 48 lirayı geçecek! Yabancı bankanın dolar ve euro tahmini
Dolar 48 lirayı geçecek! Yabancı bankanın dolar ve euro tahmini
İznik Gölü kenarına pikniğe giden aile büyük acı yaşadı
İznik Gölü kenarına pikniğe giden aile büyük acı yaşadı
ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından paylaştı: Hemen istifa etmelidir
ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından paylaştı: Hemen istifa etmelidir
Milyarder iş insanı Elon Musk çok konuşulan planını askıya aldı
Milyarder iş insanı Elon Musk çok konuşulan planını askıya aldı
Eminönü için karar verildi! İskele kaldırılıyor bakın nereye taşınacak
Eminönü için karar verildi! İskele kaldırılıyor bakın nereye taşınacak
Özgür Özel CHP iktidarında verilecek ilk talimatı açıkladı
Özgür Özel CHP iktidarında verilecek ilk talimatı açıkladı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı! Son durumu nasıl?
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı! Son durumu nasıl?
İsrail'den 'Filistin devleti' fikrini gömen plana onay
İsrail'den 'Filistin devleti' fikrini gömen plana onay
Voleybolda 2025-2026 sezonun fikstür çekimi yapıldı
Voleybolda 2025-2026 sezonun fikstür çekimi yapıldı
Uluslararası koalisyon güçlerinden İdlib'te hava indirme operasyonu
Uluslararası koalisyon güçlerinden İdlib'te hava indirme operasyonu