İznik Gölü kenarına pikniğe giden aile büyük acı yaşadı

Anadolu Ajansı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü'nde kaybolan 6 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Bilecik'ten İznik Gölü yakınındaki çamlık alana ailesiyle piknik yapmak için gelen E.Ç, serinlemek için girdiği gölde bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İznik Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekiplerinin sudan destek verdiği arama çalışmaları, Mudanya Deniz Polisine bağlı dalgıçlar eşliğinde sürdürülüyor.

