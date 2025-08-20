BIST 11.135
DOLAR 40,93
EURO 47,82
ALTIN 4.405,93
HABER /  GÜNCEL

TBMM önünde beyaz Toros yakılmıştı! Soruşturmada flaş gelişme

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde araç yakan şüpheli M.E.F., "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan tutuklandı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da bir açıklama geldi.

Abone ol

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 09.00 sıralarında TBMM önünde, İçişleri Bakanlığı'nın karşısında 33 FC 312 plakalı aracını yakan şüpheli M.E.F. hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan soruşturma başlatıldı.

Şüpheli M.E.F., sevk edildiği Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çankaya'da araç yakan kişi hakkında tutuklama kararı verildiğini belirterek, "Türk Ceza Kanunu'nun topluma karşı suçlar kısmında yer alan ve genel tehlike yaratan suçlar kapsamında değerlendirilen bu fiillerde, caydırıcılığın sağlanması, kamu düzeninin korunması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin temini için kararlılıkla hareket edilmektedir." ifadesini kullandı.

İlgili Haberler
TBMM önünde beyaz Toros yakıldı Emniyet'ten açıklama geldi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
İstanbullunun vazgeçilmeziydi! İSBİKE'nin bisikletleri hurdalık alanda çürüyor!
Foto Galeri İstanbullunun vazgeçilmeziydi! İSBİKE'nin bisikletleri hurdalık alanda çürüyor! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Esra Dermancıoğlu isyan etti! "Ben neden sanatçıların arasına giremiyorum"
Esra Dermancıoğlu isyan etti! "Ben neden sanatçıların arasına giremiyorum"
Tera Yatırım 20. kuruluş yılını kutladı
Tera Yatırım 20. kuruluş yılını kutladı
Bakan Işıkhan'dan memmur zammı açıklaması
Bakan Işıkhan'dan memmur zammı açıklaması
Zengezur Koridorunda tarihi adım! İlk kazma cuma günü vurulacak
Zengezur Koridorunda tarihi adım! İlk kazma cuma günü vurulacak
Eurovision Şarkı Yarışması 2026'da hangi ülkede yapılacak?
Eurovision Şarkı Yarışması 2026'da hangi ülkede yapılacak?
Oğlunu genelkurmay başkanı olarak atadı diğer oğlu da yardımcısı yaptı
Oğlunu genelkurmay başkanı olarak atadı diğer oğlu da yardımcısı yaptı
Türkiye'nin en çok vergi veren isimleri belli oldu! Selçuk Bayraktar listenin zirvesinde
Türkiye'nin en çok vergi veren isimleri belli oldu! Selçuk Bayraktar listenin zirvesinde
3 kat ceza ve haciz gelecek! Mehmet Şimşek duyurdu 1 Ekim'de başlıyor
3 kat ceza ve haciz gelecek! Mehmet Şimşek duyurdu 1 Ekim'de başlıyor
Niye mayoyla havuza girdin deyip öldürdü! Kayıp katil koca sefada çıktı
Niye mayoyla havuza girdin deyip öldürdü! Kayıp katil koca sefada çıktı
Diyanet'ten hacı adaylarına "kayıt yenileme" uyarısı
Diyanet'ten hacı adaylarına "kayıt yenileme" uyarısı
15 milyon liralık Ferrari ile kaza yapan usta konuştu
15 milyon liralık Ferrari ile kaza yapan usta konuştu