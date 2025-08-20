TBMM önünde beyaz Toros yakılmıştı! Soruşturmada flaş gelişme

Ankara'nın Çankaya ilçesinde araç yakan şüpheli M.E.F., "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan tutuklandı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da bir açıklama geldi.Abone ol
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 09.00 sıralarında TBMM önünde, İçişleri Bakanlığı'nın karşısında 33 FC 312 plakalı aracını yakan şüpheli M.E.F. hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan soruşturma başlatıldı.
Şüpheli M.E.F., sevk edildiği Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çankaya'da araç yakan kişi hakkında tutuklama kararı verildiğini belirterek, "Türk Ceza Kanunu'nun topluma karşı suçlar kısmında yer alan ve genel tehlike yaratan suçlar kapsamında değerlendirilen bu fiillerde, caydırıcılığın sağlanması, kamu düzeninin korunması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin temini için kararlılıkla hareket edilmektedir." ifadesini kullandı.