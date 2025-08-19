TBMM önünde beyaz Toros yakıldı Emniyet'ten açıklama geldi

TBMM'nin Çankaya kapısına yakın bir noktada Komisyon toplantısı öncesinde TBMM önünde 'Beyaz Toros' yakıldı. İçişleri Bakanlığı, psikiyatri tedavisi gördüğü belirlenen söz konusu şahsın, 16 suç kaydı olduğu ve Hurda Araç Teşviki’yle ÖTV indirimi beklediği, indirim çıkmadığı gerekçesiyle de aracı yaktığını açıkladı.

Meclis'in Çankaya kapısına yakın bir noktada bir şahıs aracını yaktı.

Olay, TBMM'nin önünde meydana geldi. İddialara göre, aracıyla Mersin'den meclisin önüne gelen M.E.F. isimli şahıs, oraya getirdiği 33 FC 312 plakalı aracını yaktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen otomobil, olay yerinden kaldırıldı. M.E.F. isimli şahıs polis ekibi tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Aracı yakan M.E.F. isimli şahsın, psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü iddia edildi.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "19.08.2025 günü ilimiz Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı üzerinde gerçekleşen araç yangınının, Mersin ilinde ikamet eden, psikolojik rahatsızlıkları bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen M.E.F. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şahıs gözaltına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İÇİŞLERİ: ARAÇ YAKANIN 16 SUÇ KAYDI VAR

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı açıklamada bulunarak, suçlunun 16 suç kaydı olduğu ve 2018'de Mersin adliyesi önünde de araç yaktığı bildirdi.

Açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi:

Bugün saat 08.55’te M.E.F. (57) adlı şahıs, TBMM önünde bir araç yakma eyleminde bulunmuştur. Yapılan incelemede şahsın Mersin’de ikamet ettiği, hurdacılık yaptığı, üzerine kayıtlı 12 hurda aracın olduğu ve ‘Hurda Araç Teşviki’yle ÖTV indirimi beklediği, indirim çıkmadığı gerekçesiyle de aracı yaktığı belirlenmiştir.

Şahsın, aralarında “Hırsızlık”, “Motorlu Taşıt Hırsızlığı”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Tehdit” ve “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” gibi 16 farklı suçtan kaydının olduğu tespit edilmiştir.Psikiyatri tedavisi gördüğü belirlenen söz konusu şahsın, 11 Mayıs 2018 tarihinde de “10 yıl cezaevinde yattım” diyerek Mersin Adliyesi önünde araç yaktığı belirlenmiştir. Konu ile ilgili geniş kapsamlı tahkikat devam etmektedir."

Beyaz Toroslar nedir?

Beyaz Toros'un TBMM önünde yakılmasıyla birlikte beyaz Toroslar merak konusu oldu. Geçtğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında PKK'nın silah bırakmasıyla ile ilgili önemli açıklamalarında Beyaz Toroslara da değinmişti. Peki beyaz Toros olayı nedir? İşte haberin detayları:

Beyaz Toros, Türkiye'nin 1990'lı yıllarında özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yaşanan faili meçhul cinayetler, zorla kaybetmeler ve insan hakları ihlalleriyle özdeşleşmiş beyaz renkteki Renault Toros marka araçlara verilen isim. Bu araçlar, genellikle sivil kıyafetli kişilerce kullanılmış ve insanları zorla bindirip kaybettikleri iddialarıyla anıldı.

Beyaz Toroslar, devletin karanlık operasyonlarında, özellikle JİTEM (Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele) gibi gizli yapılar tarafından kullanılmıştır. Bu araçlar, halk arasında "ölüm arabası" olarak da anılmış ve korku sembolü haline geldi. Beyaz Torosların tercih edilmesinin resmi bir açıklaması olmamakla birlikte, devletin işlediği suçları gizlemek için beyaz rengin seçildiği düşünülüyor.