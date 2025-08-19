BIST 11.135
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin ifadelerin, siyasi mücadelemiz karşısında tuz buz olmaktan başka akıbeti olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti ve Cumhur İttifakı'na dönük sözlerinin artık siyaset alanının konusu olmaktan çıktığını, hezeyandan başka bir şey olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı her zaman yüksek bir destekle takdir edenin millet olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliğinin ne anlama geldiği en iyi dünya siyaset sahnesinde bilinmektedir. Özgür Özel'in yürüttüğü üçüncü sınıf siyasetin bunları kavraması mümkün değildir. Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin ifadelerin, siyasi mücadelemiz karşısında tuz buz olmaktan başka akıbeti olmayacaktır. 'Siyasi acziyet' Özgür Özel'in kendi partisinde olanları anlama konusunda içine düştüğü duruma denir. 'Siyasi kapkaççılık' yıllarca milli irade düşmanlığı yapıp, bugün ortaya çıkan utanç verici tablolarla yüzleşemeyen CHP yönetiminin yaptıklarına denir. Özgür Özel, eğer kendi partisinin içinden fışkıran bu siyasi skandallarla yüzleşebilirse, siyasi hayatımıza bir tane katkı yapmış olacaktır. Onun dışında söyledikleri gerçekleri örtbas etmek çabasından başka bir şey değildir."

