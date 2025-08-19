BIST 11.135
Resmi Gazete'de yayımlandı! Araç sahipleri dikkat zorunlu olacak...

İçişleri Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle, ilk tescili bugünden önce yapılan taksi, dolmuş, otobüs gibi ticari ve toplu taşıma araçlarında kamera sistemiyle görüntü kayıt cihazı, araç takip sistemi ve acil durum butonu bulundurulması şartı 2023 ile 2025 arasındaki modeller için 1 Ocak 2026, 2022 ile 2018 arasındaki modeller için 1 Ocak 2027, 2017 ve öncesi modeller için de 1 Ocak 2028'e kadar aranmayacak..

Bakanlıkça hazırlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, taksi, dolmuş, otobüs gibi ticari ve toplu taşıma araçlarında kamera sistemiyle görüntü kayıt cihazı, araç takip sistemi ve acil durum butonu bulundurulması şartı için kapsamda bulunan taşıtlara yönelik 1 Temmuz 2025 tarihinden sonraki ilk muayene tarihine kadar süre veren düzenleme değiştirildi.

Yönetmelik değişikliğiyle, ilk defa tescil edilecek söz konusu araçlarda bu şart, ilk tescil sırasında aranacak, ancak bu hüküm 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Bugünden önce ilk tescili yapılan araçlarda ise bu şart, 2023 ile 2025 arasındaki modeller için 1 Ocak 2026, 2018 ile 2022 arasındaki modeller için 1 Ocak 2027, 2017 ve öncesi modeller için 1 Ocak 2028 tarihinden sonraki ilk muayenelerine kadar aranmayacak.

18 Şubat 2025 ile 1 Ekim 2025 tarihine kadar okul servis aracı olarak tescil edilmiş veya edilecek araçların "İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun kamera ve kayıt cihazı bulunduran araçların 31 Aralık 2027 tarihinden sonraki ilk muayenesine kadar "Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğin" 18 Şubat 2025 tarihinde yürürlüğe giren hükümlerinde belirtilen şartlar aranmayacak.​​​​​​​

