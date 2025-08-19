Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş'ın olası adaylığı hakkında konuştu

İBB yolsuzluk soruşturmasından tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş'ın olası Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin olarak, "Biz bu adaylığı hiçbir zaman şahsi görmedik. Mansur Başkan da, ben de milletimize karşı sorumluyuz. Hedefimiz aynıdır, gerisi teferruattır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzuk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, kendisi gibi Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'ya konuştu.

Geçtiğimiz günlerde “Cumhurbaşkanı adayı olamazsam başka adayı desteklerim” çıkışıyla dikkat çeken İmamoğlu, bu kez de Mansur Yavaş'ın olası adaylığı için değerlendirme yaptı.

İmamoğlu, Yavaş'ın olası Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin olarak, "Biz bu adaylığı hiçbir zaman şahsi görmedik. Mansur Başkan da, ben de milletimize karşı sorumluyuz. Hedefimiz aynıdır, gerisi teferruattır" dedi.

İmamoğlu, Altaylı'nın "Diğer belediye başkanlarının sizin yüzünüzden tutuklu olduklarını düşünüyor musunuz?" sorusuna ise, "Bunu şahsi bir dava, şahsi bir mücadele gibi görmüyorum asla. Ben bu yükü sırtlanmaya yol arkadaşlarımla beraber gönüllü oldum. Bana da diğer belediye başkanı yol arkadaşlarıma da bir bedel ödetilmeye çalışılıyor. İktidar yürüyüşümüzün bedelini ödetmeye çalışıyorlar" yanıtı verdi.

Altaylı'nın "Mansur Yavaş'ın 'Ekrem Başkan içerideyken adaylık konuşmam' tavrını nasıl buluyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, "Mansur Başkan, millet idaresine ve partimize kurulan bu kumpasa karşı sağlam duruşuyla ve mücadelesiyle bir CHP'li nasıl olmalıdır sorusunun cevabını ortaya koymuştur. Kendisinin tavrı bu iradeden geliyor" sözleriyle yanıt verdi.