Fenerbahçe, Avusturya’nın Salzburg takımında forma giyen 22 yaşındaki hücum oyuncusu Dorgeles Nene’yi İstanbul'a getirdi. Futbolcu için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşmaya varıldı.

Abone ol

Salzburg forması giyen genç yıldız Dorgeles Nene, Fenerbahçe'yle imza için İstanbul’a geldi. Fenerbahçe’nin bu transfer için Salzburg’a 15 milyon Euro bonservis bedeli ve bonuslarla birlikte toplamda 20 milyon Euro ödeyeceği öne sürüldü.

Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki futbolcu için hem oyuncu hem de kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.

Fenerbahçe, transfer görüşmelerini tamamlamak ve sağlık kontrolünden geçirmek için Dorgeles Nene'yi özel uçak ile İstanbul'a getirdi.

Salzburg'da forma giyen Malili futbolcu Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek ile birlikte İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminaline özel uçak ile gelen 22 yaşındaki kanat hücum oyuncusu sağlık kontrolünden geçtikten sonra Sarı-lacivertli kulüp ile sözleşme imzalayacak.

Geçtiğimiz sezon Salzburg formasıyla 49 resmi maça çıkan Dorgeles Nene, bu karşılaşmalarda 15 gol ve 9 asistlik etkileyici bir performans sergiledi. Genç yıldızın hızı, dripling yeteneği ve skora katkısıyla Fenerbahçe’nin hücum hattına güç katması bekleniyor.