BIST 11.135
DOLAR 40,93
EURO 47,79
ALTIN 4.404,73
HABER /  DÜNYA

Kuzey Kore liderinden nükleer silahlanma hızlansın talimatı

Kuzey Kore liderinden nükleer silahlanma hızlansın talimatı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatına tepki göstererek, ülkesinin nükleer silahlanmasının hızlanması çağrısı yaptı.

Abone ol

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, ülkesinin Choe Hyon adlı 5 bin tonluk destroyer gemisinin silah sistemlerinin testlerini inceledi.

Burada açıklama yapan Kim, "Ulchi Özgürlük Kalkanı" adlı geniş kapsamlı ortak tatbikatıyla ABD ve Güney Kore'nin Kuzey Kore'ye karşı "düşmanca tutumunu sürdürdüğünü" savundu.

Kim, bu tatbikat aracılığıyla ABD ve Güney Kore'nin "savaş başlatma niyetini gösterdiğini" öne sürerek, "güvenlik nedeniyle ülkesinin nükleer silahlanmasının hızlanması gerektiğini" belirtti.

ABD ve Güney Kore dün, Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı ortak savunma hazırlığını güçlendirmeyi amaçlayan yıllık Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS) tatbikatını başlatmıştı.

Tatbikatın 28 Ağustos'a kadar sürmesi bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
MEB, uygun okullarda "zilsiz okul" uygulamasına geçecek
MEB, uygun okullarda "zilsiz okul" uygulamasına geçecek
Eşi AK Parti'ye üye oldu! CHP'li isim görevden alındı
Eşi AK Parti'ye üye oldu! CHP'li isim görevden alındı
12 yaşındaki Zeynep'in akıllara durgunluk veren ölümü
12 yaşındaki Zeynep'in akıllara durgunluk veren ölümü
Okan Müderrisoğlu iddianın odağındaki Halkbank Genel Müdürü'nü yazdı
Okan Müderrisoğlu iddianın odağındaki Halkbank Genel Müdürü'nü yazdı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Araç sahipleri dikkat zorunlu olacak...
Resmi Gazete'de yayımlandı! Araç sahipleri dikkat zorunlu olacak...
Yıllarca süren mücadele! Dördüncü kalp ameliyatıyla hayata tutundu
Yıllarca süren mücadele! Dördüncü kalp ameliyatıyla hayata tutundu
Dorgeles Nene Fenerbahçe'yle imza için İstanbul'a geldi
Dorgeles Nene Fenerbahçe'yle imza için İstanbul'a geldi
Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş'ın olası adaylığı hakkında konuştu
Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş'ın olası adaylığı hakkında konuştu
Ülker yılın ilk yarısında 51,6 milyar lira ciro elde etti
Ülker yılın ilk yarısında 51,6 milyar lira ciro elde etti
Almanya Başbakanı Merz, Putin-Zelenskiy görüşmesi için tarih verdi
Almanya Başbakanı Merz, Putin-Zelenskiy görüşmesi için tarih verdi
Şota Arveladze'den Trabzonspor maçı yorumu: İlk şut gol oldu
Şota Arveladze'den Trabzonspor maçı yorumu: İlk şut gol oldu
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklandı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklandı