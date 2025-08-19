BIST 11.135
DOLAR 40,93
EURO 47,81
ALTIN 4.404,95
12 yaşındaki Zeynep'in akıllara durgunluk veren ölümü

12 yaşındaki Zeynep'in akıllara durgunluk veren ölümü

Mardin’in Derik ilçesinde kayalıklardan, kurumuş dere yatağına düştüğü iddia edilen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde kayalıklardan kurumuş dere yatağına bir kız çocuğunun düştüğü ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine varan ekipler, ailesinin araçla hastaneye götürmeye çalıştığı Zeynep S'nin yapılan kontrolde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Zeynep S'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

