Eşi AK Parti'ye üye oldu! CHP'li isim görevden alındı

Eşi AK Parti’ye üye olan CHP Koçarlı Kadın Kolları Başkanı Şükran Secem Kaplan görevden alındı. Kaplan, ilçedeki parti çalışmalarında sık sık 25 yıllık CHP üyesi olduğunu vurgulamasıyla biliniyordu.

Aydın Hedef Gazetesi'nden Murat Tan'ın haberine göre; CHP Koçarlı Kadın Kolları Başkanı Şükran Secem Kaplan, Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü’nde çalışan eşi Mahir Kaplan’ın CHP’den istifa ederek AK Parti’ye üye olması nedeniyle görevden alındı.

İlçedeki parti çalışmalarında sık sık 25 yıllık CHP üyesi olduğunu vurgulamasıyla bilinen Kaplan’ın görevden alınması şaşkınlığa yol açtı.

“ASLOLAN CHP’DİR” DEMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılımına sosyal medya hesabından “Aslolan CHP’dir” ifadeleriyle tepki gösteren Secem Kaplan’ın, eşinin AK Parti’ye geçişi sonrası görevden alınması, partide farklı yorumlara da yol açtı.

Kaplan’ın yerine hangi ismin getirileceği merak konusu olurken, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir ile CHP Koçarlı İlçe Başkanlığı’ndan yaşanan görevden almaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

