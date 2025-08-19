Dev bankanın altın tahmini olay oldu! 2026 yılı sonu için bakın ne kadar oldu?
Haftanın ikinci işlem gününde altın piyasasında dalgalanmalar yaşanıyor. Özellikle gram ve çeyrek altındaki artış, alıcıların ilgisini çekiyor. Öte yandan İsviçre merkezli dev banka UBS, altın fiyatları için hedefini yükseltti.
Altının gram fiyatı dün günü 4 bin 381 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı yüzde 0,2 artışla 4 bin 390 lira seviyesinde bulunuyor. Altın fiyatlarıyla ilgili İsviçre bankasından gelen güncelleme ise yatırımcı açısından hayli dikkat çekici. İşte altın fiyatları ve o güncelleme:
Altın fiyatları şu anda ne kadar?
Altının gram fiyatı 4.390 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 7 bin 223 liradan, yarım altın 14.357 liradan, tam cumhuriyet altını 28 bin 777 liradan satılıyor.
Dev bankadan altın tahmini
İsviçre merkezli dev banka UBS, altın fiyatları için hedefini yükseltti. UBS, güçlü yatırım talebi nedeniyle 2026 yılı sonu altın fiyat hedefini ons başına 3 bin 600 dolara çıkardığını duyurdu. Bankanın Haziran 2026 için belirlediği tahmin ise 3700 dolar oldu.
Altın fiyatları neden artıyor?
UBS, altın destekli borsa yatırım fonları (ETF) ve merkez bankalarından gelen alımların fiyatları yukarı yönlü destekleyeceğini belirtti. Ayrıca, küresel ölçekte dolarizasyon karşıtı eğilimlerin de altın talebini artıran önemli bir faktör olduğuna dikkat çekildi. Banka değerlendirmesinde, ABD’de yüksek seyreden enflasyon, trend altı büyüme ve Fed'in olası gevşeme adımlarının doların değer kaybına yol açabileceği, bunun da altını güçlendireceği belirtildi. Notta, “ABD makro riskleri, Fed’in bağımsızlığına dair soru işaretleri, mali sürdürülebilirlik kaygıları ve jeopolitik gelişmeler merkez bankalarının daha fazla alım yapmasına yol açabilir. Bu faktörler altın fiyatlarını destekleyecektir” ifadesi yer aldı.