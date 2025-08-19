Dev bankanın altın tahmini olay oldu! 2026 yılı sonu için bakın ne kadar oldu?

Altın fiyatları neden artıyor?

UBS, altın destekli borsa yatırım fonları (ETF) ve merkez bankalarından gelen alımların fiyatları yukarı yönlü destekleyeceğini belirtti. Ayrıca, küresel ölçekte dolarizasyon karşıtı eğilimlerin de altın talebini artıran önemli bir faktör olduğuna dikkat çekildi. Banka değerlendirmesinde, ABD’de yüksek seyreden enflasyon, trend altı büyüme ve Fed'in olası gevşeme adımlarının doların değer kaybına yol açabileceği, bunun da altını güçlendireceği belirtildi. Notta, “ABD makro riskleri, Fed’in bağımsızlığına dair soru işaretleri, mali sürdürülebilirlik kaygıları ve jeopolitik gelişmeler merkez bankalarının daha fazla alım yapmasına yol açabilir. Bu faktörler altın fiyatlarını destekleyecektir” ifadesi yer aldı.