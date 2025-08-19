BIST 11.135
DOLAR 40,93
EURO 47,79
ALTIN 4.404,73
HABER /  GÜNCEL

Diyanet'in tepki çeken hutbeleri! Ali Erbaş 5 cümlelik konuştu işte dedikleri

Diyanet'in tepki çeken hutbeleri! Ali Erbaş 5 cümlelik konuştu işte dedikleri

Diyanet İşleri Başkanlığı son dönemdeki hutbeleri ile gündem oldu. Bazıları tepki alırken, Diyanet hep suskun kaldı. En son geçen hafta Türk hukuk sisteminin aksi yönünde bir hutbe yayınlandı ve kız çocukları ile erkeklerin eşit miras alamayacağı, kızlar almak isterse hakka gireceği söylendi. Bu hutbeden sonra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e 5 cümlelik bir açıklama yaptı.

Abone ol

Son dönemde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cuma hutbeleri kamuoyu tarafından eleştiri ile karşılanıyor. En son kadınların yarı mirası kabul etmemesinin kul hakkı olduğuna dair cuma hutbesi verildi. 8 yıldır Diyanet İşleri Başkanlığı koltuğunda oturan Ali Erbaş ise hep suskun kalmayı seçti.

5 cümlelik açıklama
Yurt dışı seyahatleri ve lüks Audi alımı ile bir çok kez haber olan Ali Erbaş tepki alan cuma hutbeleri için bir köşe yazarına konuştu. Konuştuğu isim de Sözcü yazarı Saygı Öztürk oldu. Uzun bir açıklama değil. Hepi topu 5 cümleden oluşuyor.  Saygı Öztürk'ün köşesinden aktardıkları şöyle:

Hutbelerin tamamını okumuyorlar
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a, "Niçin bu kadar eleştirildiğini" sorduğumda şunları söyledi:

-"Hutbeler herhalde okunmuyor. Kulaktan dolma bilgilerle hareket ediliyor. Eleştiriler de herhalde bundan kaynaklanıyor. Size son hutbeleri gönderiyorum.

-Kur'an'a dayanmayan, Müslümanlara söylenmemesi gereken bir husus hutbelerde yer almamaktadır."

İlgili Haberler
Diyanet'in miras hutbesi tartışma çıkardı! Kızlar erkekle eşit miras alırsa... Diyanet cuma hutbesinde Rasim Ozan Kütahyalı'dan mı bahsetti? Hutbe olay oldu
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Robotlar insan bebeklerini doğuracak! Çin duyurdu sarsıcı gelişme seneye...
Foto Galeri Robotlar insan bebeklerini doğuracak! Çin duyurdu sarsıcı gelişme seneye... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
VakıfBank'tan ihracat ve lojistik sektörlerine yeşil dönüşüm desteği
VakıfBank'tan ihracat ve lojistik sektörlerine yeşil dönüşüm desteği
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi kadrosuna iki yeni isim ekledi
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi kadrosuna iki yeni isim ekledi
Okullarda kayıt parası tepkisi! Bakan Yusuf Tekin uyardı...
Okullarda kayıt parası tepkisi! Bakan Yusuf Tekin uyardı...
Kuzey Kore liderinden nükleer silahlanma hızlansın talimatı
Kuzey Kore liderinden nükleer silahlanma hızlansın talimatı
MEB, uygun okullarda "zilsiz okul" uygulamasına geçecek
MEB, uygun okullarda "zilsiz okul" uygulamasına geçecek
Eşi AK Parti'ye üye oldu! CHP'li isim görevden alındı
Eşi AK Parti'ye üye oldu! CHP'li isim görevden alındı
12 yaşındaki Zeynep'in akıllara durgunluk veren ölümü
12 yaşındaki Zeynep'in akıllara durgunluk veren ölümü
Okan Müderrisoğlu iddianın odağındaki Halkbank Genel Müdürü'nü yazdı
Okan Müderrisoğlu iddianın odağındaki Halkbank Genel Müdürü'nü yazdı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Araç sahipleri dikkat zorunlu olacak...
Resmi Gazete'de yayımlandı! Araç sahipleri dikkat zorunlu olacak...
Yıllarca süren mücadele! Dördüncü kalp ameliyatıyla hayata tutundu
Yıllarca süren mücadele! Dördüncü kalp ameliyatıyla hayata tutundu
Dorgeles Nene Fenerbahçe'yle imza için İstanbul'a geldi
Dorgeles Nene Fenerbahçe'yle imza için İstanbul'a geldi
Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş'ın olası adaylığı hakkında konuştu
Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş'ın olası adaylığı hakkında konuştu