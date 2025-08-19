Diyanet'in tepki çeken hutbeleri! Ali Erbaş 5 cümlelik konuştu işte dedikleri

Diyanet İşleri Başkanlığı son dönemdeki hutbeleri ile gündem oldu. Bazıları tepki alırken, Diyanet hep suskun kaldı. En son geçen hafta Türk hukuk sisteminin aksi yönünde bir hutbe yayınlandı ve kız çocukları ile erkeklerin eşit miras alamayacağı, kızlar almak isterse hakka gireceği söylendi. Bu hutbeden sonra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e 5 cümlelik bir açıklama yaptı.

Son dönemde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cuma hutbeleri kamuoyu tarafından eleştiri ile karşılanıyor. En son kadınların yarı mirası kabul etmemesinin kul hakkı olduğuna dair cuma hutbesi verildi. 8 yıldır Diyanet İşleri Başkanlığı koltuğunda oturan Ali Erbaş ise hep suskun kalmayı seçti.

5 cümlelik açıklama

Yurt dışı seyahatleri ve lüks Audi alımı ile bir çok kez haber olan Ali Erbaş tepki alan cuma hutbeleri için bir köşe yazarına konuştu. Konuştuğu isim de Sözcü yazarı Saygı Öztürk oldu. Uzun bir açıklama değil. Hepi topu 5 cümleden oluşuyor. Saygı Öztürk'ün köşesinden aktardıkları şöyle:



Hutbelerin tamamını okumuyorlar

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a, "Niçin bu kadar eleştirildiğini" sorduğumda şunları söyledi: