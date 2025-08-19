Robotlar insan bebeklerini doğuracak! Çin duyurdu sarsıcı gelişme seneye...
Çin merkezli Kaiwa Technology şirketinin geliştirdiği yapay rahimli robotlar insanoğlu için yeni bir yol haritası çizecek. İnsanların işini elinden alacak denilen robotlar, görünen o ki işe annelikten başlayacak. Çin teknoloji şirketinin yaptığı 'bebek doğuran robotlar' önümüzdeki sene satışa çıkacak. Fiyatı da öyle uçuk bir rakam değil. İşte dünyayı sarsan gelişmenin detayları:
Robotlar bebek doğuracak
Kaiwa Technology şirketinin kurucusu Dr. Zhang Qifeng, insan bebekleri dokuz aylık bir süreç boyunca taşıyıp doğurabilecek ilk robot prototipini geliştirdiklerini açıkladı. Yapay rahim teknolojisinin artık “olgun bir seviyeye” ulaştığını belirten Zhang, sistemin robotun karnına entegre edilerek insan-robot etkileşimiyle hamilelik sürecinin başlatılabileceğini vurguladı.
9 aylık yapay hamilelik süreci
Robotun içerisindeki yapay rahimde, bebek tüpten sağladığı besinlerle ve özel yapay amniyotik sıvıda büyümeye devam edecek. Dokuz ayın tamamlanmasının ardından canlı bir bebeğin bu sistem sayesinde dünyaya gelebileceği belirtiliyor.
Seneye satışa çıkıyor fiyatı da...
Şirket yetkilileri, bu robot prototipin gelecek yıl satışa sunulabileceğini ifade ederken, tahmini satış fiyatını ise 100 bin yuan, (yaklaşık 10 bin sterlin) olarak açıkladı.
Bununla birlikte, embriyonun yapay rahme nasıl yerleştirileceği ve döllenme sürecinin nasıl gerçekleşeceği hakkında detaylı bilgi henüz paylaşılmadı.