Robotlar insan bebeklerini doğuracak! Çin duyurdu sarsıcı gelişme seneye...

Çin merkezli Kaiwa Technology şirketinin geliştirdiği yapay rahimli robotlar insanoğlu için yeni bir yol haritası çizecek. İnsanların işini elinden alacak denilen robotlar, görünen o ki işe annelikten başlayacak. Çin teknoloji şirketinin yaptığı 'bebek doğuran robotlar' önümüzdeki sene satışa çıkacak. Fiyatı da öyle uçuk bir rakam değil. İşte dünyayı sarsan gelişmenin detayları: