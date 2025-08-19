VakıfBank'tan ihracat ve lojistik sektörlerine yeşil dönüşüm desteği

VakıfBank, Avrupa Birliği (AB) tarafından 2026'da yürürlüğe konulacak Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'na (CBAM) uyum kapsamında ihracat ve lojistik firmalarının çevreci araç yatırımlarına yönelik yeni bir finansman paketi başlattı.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yeni düzenlemeyle 2026'dan itibaren AB'ye ihracat yapan firmaların karbon emisyon ortalamalarını sağlaması gerekecek. Bu kriterleri aşan firmalar için sınırda karbon vergisi uygulanacak. Bu durum, hem ihracatçıları hem de lojistik hizmeti sunan firmaları doğrudan etkileyecek.

Vakıfbank'ın sunduğu paket, işletmelere filolarını yenileyerek karbon emisyonlarını düşürme ve Avrupa pazarında karbon vergisine maruz kalmadan faaliyetlerini sürdürme imkanı sunuyor. Banka paket kapsamında elektrikli, hibrit ve Euro 6 dizel standartlarındaki çekici, tır ve kamyon gibi yüksek tonajlı araçların alımını destekliyor.

Finansman desteği, fatura bedelinin tamamına kadar sağlanırken, 24 ila 36 ay vadeli eşit taksitli ödeme seçenekleri sunuluyor. Paket, hem taşımacılıkta modernizasyonu hızlandırmayı hem de Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

VakıfBank, ayrıca dijital çözümleri olan VaNa, Vinov ve V-Part ile firmaların nakit yönetimini kolaylaştırarak sektöre bütüncül destek sunmayı sürdürüyor.

Yeşil dönüşümde öncü rol üstlenmeyi görev biliyoruz

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Avrupa Birliği'nin 2026'da yürürlüğe girecek CBAM düzenlemesinin, yalnızca ihracat yapan firmaları değil, lojistik hizmeti sunan tüm işletmeleri doğrudan etkileyerek sektörde çevreci dönüşümü bir tercih olmaktan çıkarıp zorunluluk haline getirdiğini belirtti.

Karbon emisyon limitlerini aşan firmalara uygulanacak ek vergilerin, lojistik ve taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin hem rekabet avantajını korumak hem de sürdürülebilir bir gelecek için adım atmalarını zorunlu kıldığını vurgulayan Üstünsalih, "Biz VakıfBank olarak bu dönüşümü yalnızca bir finansman süreci olarak değil, gelecek nesillere bırakacağımız yaşam alanlarının kalitesini belirleyecek hayati bir çevresel sorumluluk olarak görüyoruz. Yeşil dönüşüme talip olmakla yetinmiyor, bu alanda öncü rol üstlenmeyi bir görev biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Üstünsalih, hayata geçirdikleri bu özel kredi paketiyle işletmelerin sıfır emisyonlu, düşük yakıt tüketimli ve enerji verimli araçlara erişimini kolaylaştırdığını kaydetti.

Karbon ayak izini azaltan yatırımların önünü açtıklarına dikkati çeken Üstünsalih, "Böylece yalnızca ülkemizin lojistikteki rekabet gücünü pekiştirmekle kalmıyor, daha temiz hava, daha sağlıklı şehirler ve daha yaşanabilir bir dünya için kalıcı bir katkı sunuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin mal ve hizmet ihracatında küresel rekabet gücünü artırmak, ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak ve uluslararası pazarlarda itibarını güçlendirmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Üstünsalih, şunları kaydetti:

"VakıfBank olarak, ihracatçı firmaların finansmana erişimini kolaylaştırıyor, yeni pazarlara açılmalarını destekliyor ve onları geleceğe dönük stratejik yatırımlara teşvik ediyoruz. Bu yaklaşım, yalnızca firmaların değil, ihracata bağlı lojistik ve taşımacılık ekosisteminin de gelişmesine öncülük ediyor. Çevresel ve toplumsal faydayı odağımıza alarak sunduğumuz özel çözümlerle, hem ihracatçı firmalarımızın rekabet gücünü artırıyor hem de ülkemizin ekonomik ve sürdürülebilir kalkınma vizyonuna katkıda bulunuyoruz."