Diyanet'in miras hutbesi tartışma çıkardı! Kızlar erkekle eşit miras alırsa...

15 Ağustos 2025 tarihli cuma hutbesi tartışma konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre kızlar, erkeklerle eşit miras alırsa kul hakkına girermiş. Medeni Hukuk karşıtı bu hutbe tepki çekerken Diyanet suskun kaldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 15 Ağustos tarihli Cuma hutbesinde, Türk Medeni Kanunu’ndaki miras paylaşımına karşı İslam miras hukukundaki ölçülere atıf yapıldı. “Kul Hakkı Ateşten Gömlektir” başlıklı hutbede, miras paylaşımında “Allah’ın takdir ettiği hakka razı olunması” gerektiği vurgulandı.



Hutbede şöyle denildi:

-Karşılıklı rıza olmadan Yüce Rabbimizin koyduğu miras ölçüsünü değiştirmek ilahî adalete aykırıdır.

-Dolayısıyla kişinin; kız çocuklarını mirastan mahrum bırakması;

-Kız çocuklarının da Allah’ın takdir ettiği hakka razı olmaması kul hakkıdır



Şeriatta kızlar erkeğin yarısı kadar miras alıyor

İslam miras hukukunda erkek çocuk, kız kardeşine göre iki kat pay alırken; Türk Medeni Kanunu’nda miras, kız ve erkek çocuklar arasında eşit olarak paylaştırılıyor.