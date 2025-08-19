BIST 11.135
Trump mikrofonun açık kaldığını unuttu Macron'un kulağına fısıldadığı bomba söz

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileriyle kameraların karşısına geçtiği esnada dikkat çeken bir olay oldu. Trump'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a Rusya Devlet Başkanı Putin ile iigili söylediği sözler mikrofondan duyuldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğindeki dünyanın merakla takip ettiği zirveden ilginç detaylar yansıdı. ABD Başkanı Trump, Zelenskiy ve AB liderleri görüşmenin ardından basın mensuplarının karşısına çıkarak zirve fotoğrafı çektirdi ve açıklamalarda bulundu.

Trump mikrofonu unuttu

Trump'ın Zelenskiy ve AB liderleriyle basın mensuplarının önüne çıktığı esnada mikrofonu unutarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kulağına eğilip şunları söyledi:

"Kulağa delice geliyor ama Putin benim için anlaşma yapacak"

Bu sırada mikrofon sebebiyle ses bütün salona yayıldı, o anlar kısa sürede dünya gündemine oturdu.

AB liderlerini karşısına dizdi

ABD Başkanının Avrupa liderleri ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede çekilen fotoğraflar da olay oldu.

Beyaz Saray'ın servis ettiği fotoğraflarda Trump makam koltuğunda otururken, AB liderleri karşısına öğrenci gibi sandalyeyle dizilmişti. 

