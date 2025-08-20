Niye mayoyla havuza girdin deyip öldürdü! Kayıp katil koca sefada çıktı

Kadın cinayetlerine karşı destek mesajları atan Süreyya Arlıcan Çiçek, koca şiddetinin kurbanı oldu. Mayo giydiği için kıskanan kocası onu öldürdü. Katil koca ise şu anda Kuzey Irak’ta bir villada krallar gibi yaşıyor.

İZMİR Seferihisar’da 13 Ağustos 2020’de 56 yaşındaki Süreyya Arlıcan Çiçek kıskançlık krizine giren 65 yaşındaki eşi Şeyhmus Çiçek tarafından ağır şekilde dövüldü. Hastaneye kaldırılan kadın, verdiği ifadesinde mayo giyip havuza girdiği için eşinin kendisine saldırdığını söyledi.

Tokat atıp havaya ateş açtım

Dört gün süren tedaviye rağmen hayatını kaybetti. Otopsi raporunda ölüm nedeni künt beyin travması ve kaburga kırıklarına bağlı iç kanama olarak belirlendi. Şeyhmus Çiçek ise ifadesinde eşine sadece tokat attığını, havaya ateş açtığını ve eşini kasten öldürmediğini öne sürdü.

O...pu niye mayo ile havuza girdin

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre Talihsiz kadın ise hastanede tedavi altındayken ölmeden sadece 4 gün önce jandarmaya şöyle ifade verdi:

-“Kardeşim ve kuzenim ile birlikte kahvaltı ettik. Kuzenimle havuza girdik. Şeyhmus hastalık derecesinde kıskanç bir adamdır. Kızgınlıkla bize bakıyordu.

-Birkaç saat sonra Şeyhmus bana, ‘O…pu. Niye mayo ile havuza giriyorsun’ dedi ve beni yumruklamaya başladı.

-Yardım çığlıkları atınca da bu kez kuzenime ‘Senin ananı avradını sinkaf ederim’ dedi ve silahını ateşledi.

Bypass ameliyatı olduğumu bildiği halde göğsüme, kalbime, kafama, yüzüme defalarca vurdu.

-‘Seni gebertirsem kim hesap soracak’ dedi sonra da ayaklarıma doğru ateş etti. ‘Adamı böyle dans ettiririm’ dedi.

-Sonra da ilk evliliğimden olan oğlunu arayıp, ‘Bu o...pu başkasının yanında mayo ile havuza giriyor, öldüreceğim onu” diyerek bu kez pencereden dışarı ateş etti.”

Sadece 7 yıl hapis yattı

Süreyya Arlıcak Çiçek bu ifadeden 4 gün sonra yaşamını yitirince Şeyhmus Çiçek, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanmaya başladı. 7 ay sonra yapılan itiraz üzerine anlaşılmaz biçimde tahliye edildi. Şeyhmus Çiçek 17 Ağustos 2021’de Diyarbakır’daki evinden tekrar gözaltına alınıp tutuklandı. İkinci kez tahliye kararı çıkınca da bu kez yurt dışına kaçtı.

Irak'ta villada yaşıyor

26 Ağustos 2022’den itibaren sırra kadem basan katil kocanın izi 5 yıl sonra Kuzey Irak’ta bulundu. Oğullarının yardımıyla yasadışı kaçak yollardan Irak’a geçirilip Bölgesel Kürt Yönetimi’ne bağlı Erbil’de villada yaşadığı ortaya çıktı. Çiçek’in yakalanarak Türkiye’ye iadesinin gerçekleşmesi için Adalet Bakanlığı nezdinde Türkiye’nin Erbil Konsolosluğu aracılığıyla girişimlerde bulunulacağı öğrenildi.