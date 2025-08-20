Garanti BBVA ve Simpra'dan restoranlara dijital dönüşüm desteği

Garanti BBVA, Protel Holding grup şirketlerinden Simpra işbirliğiyle restoran ve kafe işletmeleri için dijitalleşmeyi kolaylaştıran kampanya başlattı.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, restoran ve kafe işletmeleri için özel olarak sunulan Simpra e-Faturalı POS kampanyası, tek cihazda dijital işletme yönetimi, stok takibi, e-fatura entegrasyonu ve finansal çözümleri bir araya getiriyor.

Bankanın Simpra işbirliğiyle restoran ve kafe işletmeleri için dijitalleşmeye destek olduğu kampanyada, Garanti BBVA Simpra e-faturalı POS ürünüyle yapılan işlemlerde düşük komisyon veya 28 gün bloke seçeneği sunulurken, ticari kredi kartı harcamasına bonus fırsatı ve lisansa ek indirimli cihaz desteği sağlanıyor.

Yiyecek-içecek hizmeti veren işletmelere sunulan paket, dijital işletme ve stok yönetimi, e-fatura entegrasyonu ve finansal yönetim çözümlerini "iMin Falcon 2 POS" cihazıyla bir arada sunuyor.

Ürünle yapılan işlemlerde, iş yerlerinin tercihine göre yüzde 2,39 komisyon veya 28 gün bloke alternatiflerinden biri uygulanıyor. Bu kapsamda, 28 gün blokeli POS'u tercih eden iş yerleri, ayrıca POS KMH (Kredili Mevduat Hesabı) ürününden de yararlanabiliyor.

Kampanyada Garanti BBVA Ticari Kredi Kartı başvurusunu 31 Ağustos'a kadar gerçekleştiren işletmeler, 30 Eylül'e kadar kartlarıyla yapacakları 50 bin lira ve üzeri harcamalarda 2 bin 500 lira bonus kazanabiliyor.

POS ürününe başvuran işletmeler, Simpra Restoran POS uygulamasının 1 yıllık lisansını satın almaları halinde, her bir şube için azami 10 bin liralık toplam indirim sınırı dahilinde lisans başına 3 bin 125 lira aktivasyon indirimi kazanıyor. Aynı zamanda lisansla iMin Falcon 2 POS cihazı satın almak isteyen işletmelere yüzde 25 indirim avantajı sunuluyor.

"Sunduğumuz her hizmette empati temelli anlayışı benimsiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Kerem Orbay, süreçleri, müşterinin gözünden yeniden tasarladıklarını belirterek, sundukları her hizmette empati temelli anlayışı benimsediklerini aktardı.

Yeme-içme sektörünün dijitalleşme yolculuğunu da bu gözle değerlendirerek müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerine kulak verdiklerini anlatan Orbay, "Simpra işbirliğiyle sunduğumuz bu çözüm paketiyle özellikle küçük işletmelerin operasyonlarını daha verimli ve kolay yönetmelerini hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Kampanyanın, gelişmiş teknolojilerle donatılan yeni nesil POS çözümünün sağladığı stok yönetimi, e-fatura entegrasyonu gibi olanakların yanında avantajlı komisyon ve bonus fırsatlarıyla işletmeleri desteklediğine işaret eden Orbay, "Birlikte Yaparız' anlayışımızı yansıtan ve teknolojiyi iş süreçlerine entegre etmeyi kolaylaştıran kampanyanın, yeme-içme sektöründeki müşterilerimize önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Protel Holding Yönetim Kurulu Başkanı Metin Arghan da yiyecek-içecek sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin dijitalleşme süreçlerini hızlandırmak ve operasyonel verimliliklerini artırmak için çalıştıklarına dikkati çekti.

Garanti BBVA ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyduklarını vurgulayan Arghan, şunları kaydetti:

"Geliştirdiğimiz bu çözüm paketi sayesinde işletmeler, satış, stok, e-fatura ve finansal yönetim gibi temel ihtiyaçlarını tek bir sistem üzerinden, kolay ve entegre biçimde yönetebiliyor. Dijitalleşmenin yaygınlaşmasına katkı sunan bu kampanyanın, sektöre değerli faydalar sağlayacağına inanıyoruz."