Fenerbahçe Dorgeles Nene transferini duyurdu 22 yaşında ve 5 yıl kalacak

Fenerbahçe, Avusturya ekibi RB Salzburg'dan 22 yaşındaki Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene'yi 5 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, Avusturya Ligi ekiplerinden RB Salzburg'tan 22 yaşındaki kanat oyuncusu Dorgeles Nene'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz Malili oyuncu Dorgeles Nene’nin kalıcı transferi için Avusturya’nın Salzburg Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Sağlık kontrollerini tamamlayan futbolcu kendisini 5 yıllık sarı lacivert renklere bağlayan imzayı attı. Nene’ye hoş geldin diyor, Çubuklu formamız altında başarılar diliyoruz."

Dorgeles Nene, 2020 yılında İstanbul'da Fenerbahçe formasıyla denenme antrenmanlarına çıkmıştı. Ardından Salzburg'dan gelen teklifi değerlendiren oyuncu, Avusturya ekibine transfer olmuştu.

Kulübümüz Malili oyuncu Dorgeles Nene’nin kalıcı transferi için Avusturya’nın Salzburg Kulübü ile anlaşmaya varmıştır.



Sağlık kontrollerini tamamlayan futbolcu kendisini 5 yıllık sarı lacivert renklere bağlayan imzayı attı. Nene'ye hoş geldin… pic.twitter.com/lCHu5gjwdI — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 19, 2025

Futbol Direktörü Devin Özek ise, transfer ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

“Dorgeles Nene'nin kulübümüzü seçmesinden dolayı çok mutluyuz. Uluslararası futbolun önemli yeteneklerinden biri ve kalitesini şimdiden üst düzeyde gösterdi. Hızı, 1'e 1'i, çok yönlülüğü ve gol atma içgüdüsüyle bize çok şey katacak. Dorgeles'e ‘Ailemize hoş geldin’ diyoruz.”

Dorgeles Nene'nin kariyer yolculuğu

2021 yılının Ocak ayında Salzburg'a transfer olan Dorgeles Nene, iki sezon Liefering'e kiralandı. Avusturya ekibinde 31 maçta 10 gol atan oyuncu, 2021-22 sezonunu Belçika takımı SV Ried'de kiralık olarak geçirdi. 17 maçta forma giyen Malili kanat, 2 gol, 2 asist ile takımına katkı sağladı.

Sonraki sezon ise bir başka Belçika ekibi Westerlo'ya kiralanan oyuncu 36 maçta 13 gol, 3 asist ile oynadı.

Dorgeles Nene, 2023-24 sezonunda yeniden Salzburg'a döndü. Geride bıraktığımız sezonu 46 maçla tamamlayan Malili; 15, 4 asist ile 19 gole doğrudan katkı sağladı.

22 yaşındaki oyuncu Avusturya ekibinde forma giydiği 87 maçta ise toplam 22 gol kaydetti.