İYİ Parti'de deprem! İl başkanlarıyla toplu istifa

İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar, bazı ilçe başkanlarıyla birlikte partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

MARDİN'DE İYİ PARTİ'DE TOPLU İSTİFA

Akar, yaptığı yazılı açıklamada, il yönetimi, Artuklu, Dargeçit, Midyat, Savur, Mazıdağı, Nusaybin ve Yeşilli ilçe yönetimleriyle "Terörsüz Türkiye" sürecine destek vermek amacıyla partilerinden istifa ettiklerini belirtti.

"MARDİN HALKININ ÇOĞUNLUĞU ÇÖZÜMDEN, KARDEŞLİKTEN YANA"

Bugün attıkları bu adımın, sadece bir istifa değil, toplumsal barışa ve kardeşliğe bir davet ve çağrı olduğunu belirten Akar, şunları kaydetti: "İYİ Parti'nin bu sürece karşı duruşu ve tutumu, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu gibi önemli bir sürece dahi katkı ve destek sunmaması, bizleri halkımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek adına bu kararı almaya mecbur bırakmıştır. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Mardin halkının çoğunluğu çözümden, diyalogdan, kardeşlikten yanadır. Biz de bu sesi duyduk. Bu istifa kararıyla bu sese tercüman olmayı tarihi bir görev saydık. Bize inanan, destek veren tüm Mardin halkına birlikte yol yürüdüğümüz teşkilat mensuplarımıza, gönüllülerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz."

