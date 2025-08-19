Ankara'da trafik terörü estiren kişi ünlü aşiret üyesi çıktı

Ankara'da trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu bir kişi bacağından vuruldu. Tetiğe basanın Bucak aşireti mensubu Ali Memduh Bucak olduğu öğrenildi. Serbest bırakılan saldırgan savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.Abone ol
Ankara'da trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu bir kişiyi bacağından vurarak yaralayan Ali Memduh Bucak, sosyal medyaya yansıyan saldırı görüntüleri sonrası büyük tepki topladı.
Alınan bilgiye göre, 10 Ağustos'ta Ali Memduh Bucak ile bir sürücü arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Arabasından inen Bucak, belinden çıkardığı silahla sürücüyü bacağından vurdu.
ÖNCE EV HAPSİ VERİLDİ
Olayın ardından gözaltına alınan Bucak, müşteki tarafın şikayetinden vazgeçmesi üzerine nöbetçi sulh ceza mahkemesince "ev hapsi" adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
SAVCILIĞIN İTİRAZIYLA TUTUKLANDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının karara itirazı üzerine Bucak, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.